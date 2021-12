La escandalosa historia de Sofía de Suecia, la princesa que trabajaba de stripper

Después de recibir ataques que desprestigiaron su imagen, la princesa que un día fue modelo y stripper levantó la voz para frenar el acoso en las redes sociales. Así fue la escandalosa vida de Sofía de Suecia antes de llegar a la monarquía.

No es secreto que Sofía, hoy casada con el príncipe Carlos Felipe de Suecia, durante mucho tiempo fue blanco de críticas por su sombrío pasado.

No obstante, decidió romper el silencio y compartir su cruel experiencia en el canal de televisión sueco TV4.

“Cuando mi relación con Carlos Felipe se hizo pública, fui recibida con una gran tormenta de odio.

La gente tenía muchas opiniones sobre mí y mi relación. Fue un hecho que me sorprendió y me derribó por un tiempo. No entendía qué necesidad tenían de decirme lo mal que estaba... Fue duro.

La gente comenta sobre todo: de lo que hago, acerca de mi aspecto...”.