La escandalosa vida de Camilla antes de casarse con el príncipe Carlos

Después de haber sido una de las mujeres más odiadas de Inglaterra, luego de haberse convertido en la amante del príncipe Carlos y romper su matrimonio con la princesa Diana. Los escándalos de Camilla Parker Bowles la persiguen, aún después de haber limpiado su imagen tras casarse con Carlos de Gales.

¿Cómo era Camilla Parker Bowles cuando era joven?

Quienes la conocieron en durante su juventud han expresado que su comportamiento desenfadado, falto de modales y urgido por llamar la atención de los hombres hacía que la hoy célebre duquesa de Cornualles no fuera bienvenida en los círculos femeninos.

En su biografía On the Fringe , la pintora Imogen Taylor, quien convivió de cerca con Camilla cuando era joven, revela que era una mujer anodina y amante de las fiestas, la caza y los caballos, a tal grado que no le importaba dejar de cumplir con el trabajo que había conseguido como interiorista en Colefax and Fowler, empresa de la que fue despedida entre gritos y ofensas.

Los escándalos de Camilla Parker Bowles

La actual duquesa de Cornualles tenía fama de ser una devoradora de hombres y de salirse con la suya cuando se trataba de entablar relaciones con alguno de ellos.

Siempre deseada, Camilla tuvo innumerables parejas y una moral que le permitió salir con dos hombres a la vez, incluso cuando ya se había casado con Andrew Parker-Bowles, un mujeriego irredento que tenía conocimiento de las infidelidades de su esposa, en concreto con el príncipe Carlos, y las aceptaba, quizá porque eso le aseguraba tener un espacio exclusivo en los eventos de la familia Windsor.

Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos

Había razones de sobra por las cuales Carlos no habría podido casarse en su juventud con Camilla: además de no ser parte de una familia suficientemente aristócrata, tenía una alocada vida amorosa.

Para prueba, la curiosa forma con la que Camilla se presentó con el príncipe Carlos cuando se vieron por primera vez, y que marcó el inicio de una relación tormentosa y uno de los triángulos amores más sonados del Reino Unido.

