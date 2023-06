La poderosa razón por la que Kate Middleton NO puede firmar autógrafos

Hace un par de semanas, sólo pocos días después de la coronación del rey Carlos III, los Príncipes de Gales, Kate y William, acudieron a la exhibición anual de jardines Chelsea Flower Show, organizada por la Real Sociedad de Horticultura desde 1912 y fue gracias a este evento, que logramos descubrir un par de secretos de nuestra royal favorita.

Durante la convivencia con los niños de lugar, uno de ellos le preguntó a Kate Middleton qué sería lo primero que haría una vez que se convirtiera en Reina, a lo que ella respondió: “ayudar a los niños”. Y no es de sorprender, pues a lo largo de los años, la princesa se ha dedicado a hacer visible la importancia del desarrollo de los infantes.

Dentro del mismo lugar, supimos cuál es la razón por la que Kate no puede firmar autógrafos. Cuando uno de los asistentes le pidió uno, ella amablemente explicó el porqué no podía hacerlo: “Mi nombre es Catherine (Kate). No tengo permiso para escribir mi firma, es una de las reglas. Pero sí puedo dibujar”.

Al terminar la explicación, dibujó una pequeña flor para una niña de siete años, un árbol para otra pequeña y un estanque con plantas para un último niño.

Todo parece indicar que los autógrafos están prohibidos, para cualquier miembro de la Familia Real, en primer lugar para evitar que los falsificadores puedan utilizar las firmas con fines lucrativos o de cualquier tipo.