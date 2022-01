La princesa Leonor, heredera al trono español, tiene un crush en su escuela

La heredera al trono español de 16 años está viviendo una de las mejores etapas de la juventud en Gales. Lejos de su tierra natal, la princesa Leonor está cursando el bachillerato en el UWC College en Gales, colegio que brinda "educación para unir a las personas, naciones y culturas por la paz y un futuro sostenible", según el sitio de la institución.

¿La princesa Leonor ya tiene novio en su bachillerato?

En esta institución no solo se vive la vida estudiantil, pues también viene de la mano con el amor adolescente. Por eso, según fuentes de Informalia, Leonor tiene un amor platónico.

Dicen que este "misterioso y joven galán" es alto, delgado y guapo, además de ser extranjero y no habla español. Pero el idioma no es un impedimento, ya que según dijo la fuente al medio, "todos hablan distintos idiomas y no solo el inglés".

No han habido declaraciones por parte de ningún miembro de la familia real sobre este crush de Leonor. La última vez que se reunieron los cuatro —Felipe, Letizia, Leonor y Sofía—, fue para las fiestas navideñas, donde compartieron una tierna postal de felicitación.