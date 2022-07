"La princesa de Montecito": este es el nuevo apodo de Meghan Markle en California

Si alguien ha dado de qué hablar en la realeza británica, son el príncipe Harry y Meghan Markle. La pareja renunció a formar parte de los royals de Reino Unido en 2020 y desde entonces la relación con la familia del hijo menor de Lady Di ha sido un tema delicado.

La vida de Meghan Markle y el príncipe Harry en California

Tras esta salida, los duques de Sussex decidieron hacerse económicamente independientes y en los últimos dos años se han dedicado a trabajar en diferentes ámbitos: creando la fundación Archewell, un podcast en Spotify (el cual solo tiene tres audios de un minuto) y tratando de estrenar producciones para Netflix (los cuales no se han concretado).

A mediados de junio del 2020, Meghan y Harry adquirieron una casa en Montecito, California, en el condado de Santa Barbara por $14.7 millones —misma que está tan solo a seis minutos del hogar de Oprah Winfrey, y a dos horas de Los Ángeles.

Asimismo, aquí decidieron formar su familia: aunque Archie nació en Inglaterra, su segunda hija, Lilibet Diana, nació en California —y se volvió la primera royal de la familia real británica en nacer en Estados Unidos.

"La princesa de Montecito", nuevo apodo de los vecinos para Meghan Markle

Aunque no es noticia nueva que Harry y Meghan han sido referidos como "la realeza de Estados Unidos" —colocados así en titulares de diversos tabloides— tal parece que ahora Meghan Markle tiene un título no oficial después de todo: "la princesa de Montecito". Mismo que fue otorgado "debido a sus apariciones en las zonas lujosas", vía Page Six.

"Si Meghan va a Beverly Hills o West Hollywood para lunch o cena, generalmente llamará con anticipación al restaurante y solicitará una mesa que esté completamente aislada", dijo una fuente anónima a Closer UK.

Están pasando muchas más cosas en el mundo de Meghan de lo que la gente piensa, solamente que estos días permanece muy privada, pero su estatus de royal le da mucho para aprovechar. Pasa la mayoría de su tiempo en Montecito, pero baja a LA más o menos cada semana.

Y cuando los royals americanos no están viajando a la ciudad, trabajan desde casa, según la fuente citada. "Su casa es lo suficientemente grande para albergar la mayoría de sus reuniones de negocios, pero Meghan ocasionalmente reservará un salón para conferencias en el Beverly Hills Hotel de 5 estrellas, conocido por los locales como The Pink Palace".

"Ella está sumamente entregada a su podcast en este momento, mismo que puede trabajarlo desde casa", mencionan. Y añaden aspectos de su tiempo de ocio: "no van mucho al cine, pero se sabe que van a casa de Oprah para ver películas —lugar donde pasa una buena cantidad de tiempo".

Además de salones de conferencias y la casa de Oprah Winfrey, ¿qué otros lugares frecuenta "la princesa de Montecito", según la fuente de Closer: "algunos de sus lugares favoritos no son muy conocidos, como restaurantes gourmet de sushi en el centro, o lugares mexicanos cerca de donde creció".

"Pero hablando en general, le gustan los lugares de alto nivel, como Cecconi's, Sunset Tower, Sugarfish o Lucky's steakhouse en Montecito, el cual se lo recomendó Oprah. Es de sus preferidos y les proporcionan todo lo que piden y necesitan. También son fans de Nobu, donde la cuenta puede alcanzar hasta $5,000, pero Meghan y sus amigas son felices de pagarlo".