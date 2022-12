La razón por la que el príncipe William jamás podría volver a dirigirle la palabra a Harry

Las fuertes acusaciones de Harry y Meghan en la serie documental de Netflix dejó heridas para la familia real británica. Aún así, el palacio de Buckingham se limitó a dar comentarios al respecto y no se sabe qué opinan los royals —aunque no es necesario ser adivino para saber que hubo fracturas emocionales. En la segunda parte de Harry & Meghan, el príncipe de 38 años dio muchos comentarios respecto a su hermano, el príncipe William, y habló de cómo le ‘rompió el corazón’ al no cumplir con una promesa que se habían hecho tiempo atrás.

El príncipe William podría no volverle a dirigir la palabra a Harry

Harry dijo en la serie que la realeza es “un juego sucio”, y que las oficinas de comunicación en la monarquía “intercambian” historias para que se publicaran en los tabloides, según le convenga a “las figuras de poder”.

Vanity Fair habló con la ex secretaria de prensa del palacio, Dickie Arbiter, quien asegura que “no hay evidencias de que las oficinas de comunicación ordenen escritos en contra de un miembro de la familia real”, por lo tanto ella no apoya las declaraciones de Harry.

Y añade: “hay mucha hipocresía en todo esto [la serie] porque Harry está usando a los medios para atacar a su hermano y su familia. Está utilizando a las mismas personas a las que ataca por destruir su propia vida”. Harry dijo que se sintió ‘aterrado’ cuando su hermano ‘le gritó’ tras anunciar que se separaría de la realeza en 2020: “fue terrorífico ver a mi hermano gritándome, y mi papá diciendo cosas que simplemente no eran verdad, y mi abuela sentada en silencio, absorbiendo todo”.

De acuerdo con el hijo menor de Lady Di, se hacían “historias plantadas” para los tabloides porque la oficina de comunicaciones de William y el palacio “se sentían amenazados” por la popularidad de Meghan —misma que, como muestran en la serie, opacaba a la de la reina Isabel II.

Arbiter explica que las posibilidades de una reconciliación entre hermanos ya se ve muy alejada en el futuro. “Hay un gran sentimiento de desconfianza, y es por eso que William no le podrá hablar a Harry, porque está nervioso de que cualquier cosa que diga puede terminar en un libro o en una serie. Esto hace increíblemente difícil cualquier tipo de acercamiento”.