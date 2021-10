La reina Letizia en los outfits que toda ‘working girl’ necesita

La reina Letizia como inspiración para vestirte en el trabajo o el home office. Toma nota de estos outfits que toda working girl necesita para lucir victoriosa.

Mientras la agenda de la realeza española se retoma paulatinamente y bajo los debidos protocolos de higiene —aka, uso de cubrebocas en todo momento—, Letizia ha sabido engalanar las reuniones con sus atuendos. Si quieres ideas para llevar a cabo un mejor y fructífero home office, ¡no dejes de lado el estilo! Checa los oufits que toda working girl necesita con base en la inspiración fashionista de la reina Letizia.

Chaquetas elegantes para combinar con pantalón de vestir

En más de una ocasión, la reina Letiza ha aparecido en eventos de la Cruz Roja. Durante una visita que la llevó a México, la reina optó por una chaqueta con estampado a cuadros blanco y negro, y pantalones azul marino. Los stilettos azules combinaron con sobriedad el conjunto de Hugo Boss. Durante su más reciente participación con la cruz roja en su natal España, llevó la misma marca esta vez con una chaqueta de tela bouclé rosa claro con detalles en negro por las orillas. Los pantalones y la playera color negro atenuaban a la chaqueta corta, mientras que las bailarinas planas lucían coquetas y cómodas.

Estas dos apuestas resultan un clásico que no falla, pues la chaqueta otorga un tono menos formal pero sin perder la elegancia. Puedes jugar con la altura de los zapatos para darle mayor o menor tenor a la silueta, y procura combinar con pantalón de vestir.

Faldas largas con estampado y vuelo

Un viaje a Galicia fue razón suficiente para que un look reciclado cobrara fuerza y denotara, una vez más, que los colores sobrios reflejan refinamiento. Doña Letizia recobró del armario una falda asimétrica con estampado y largo midi, de Massimo Dutti. El jersey de punto negro la mantenía lo suficientemente abrigada, combinando los pumps de tacón bajo. Los accesorios para rematar el conjunto fueron pendientes de Chanel y un cinturón delgado de Burberry.

Para experimentar con faldas largas con estampados, prueba colores monocromáticos para el torso, ya sea con un suéter, blusa de tirantes o manga larga, así evitas que sea un conjunto cargado. En cuanto a diseño, prueba con distintos cortes y telas, ¡el vuelo es un toque extra!

Traje sastre, innovador elemento clave para toda mujer

Así como hay prendas que favorecen tu cuerpo, hay ocasiones en que tú le pones la magia a esa prenda. Ejemplo de ello es el traje sastre de Roberto Torretta que Letizia ha modelado extraordinariamente en dos ocasiones. Color rojo de pies a cabeza, este traje está formado por una chaqueta entallada de doble solapa y pantalón acampanado con un corte vertical a la altura de los tobillos. Los zapatos de tacón alto y el clutch de Carolina Herrera son del mismo color. Este elemento es el outfit ideal para toda working girl.

¿Todavía no te animas por el traje sastre? Puedes comenzar solamente usando la chaqueta o combinando los pantalones de vestir con un suéter. Juega poco a poco con los estilos de estas dos prendas para encontrar en el que te sientas más cómoda. Y claro, Letizia dio el ejemplo de cómo sacarle provecho a los colores monocromáticos.

