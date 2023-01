La reina Sofía pierde a su hermano: muere Constantino de Grecia a los 82 años

La reina Sofía está de luto, pues su hermano Constantino de Grecia ha fallecido este 10 de enero del 2023. Es una pérdida para la familia de quien fuera la reina consorte de España hasta 2014. El ex rey de Grecia, en el poder antes del restablecimiento de la República en 1974, murió en Atenas a la edad de 82 años, anunció la cadena pública griega ERT.

Muere Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía

El ex soberano, primo del rey Carlos III del Reino Unido y padrino del príncipe William, "murió (...) de un derrame cerebral", anunció ERT. Había sido hospitalizado en Atenas la semana pasada a causa de problemas respiratorios, según medios griegos.

“La salud de Constantino de Grecia lleva delicada desde hace tiempo”, reportó El País, “quien fuera rey de Grecia lleva tiempo con problemas de movilidad y dolor, en los últimos años ha pasado por varias intervenciones de corazón y un derrame cerebral en 2017 […] En diciembre 2021 fue hospitalizado por una neumonía y en enero 2022 al dar positivo en una prueba de coronavirus”.

El estado de salud del último rey de los helenos no tenía mejoras en estos últimos años de vejez. El hermano de la reina Sofía de España y la princesa Irene de Grecia y Dinamarca poseía un título real de la familia griega que, de hecho, no era reconocido en Grecia —pues aquí no existen títulos nobiliarios.

La jefatura de la casa real pasará a su hijo Pablo, quien siempre llevó el señalamiento de príncipe heredero a pesar de tener una hermana mayor, Alexia; el resto de hijos que tuvo Constantino con su mujer, Ana María de Grecia, son Nicolás, Theodora y Philippos.