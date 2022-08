La temible carta que Lady Di escribió como un presagio de su muerte: "mi esposo planea un accidente"

A pocos días de cumplirse el aniversario luctuoso de la princesa Diana, hay algunos acontecimientos del pasado que salen a la luz —por ejemplo, las últimas palabras que pronunció en el accidente vial que terminó con su vida en 1997.

Esta vez, la remembranza involucra al príncipe Carlos, esposo de Lady Di durante 11 años. Se recordó la entrevista que le hicieron en St. James Palace en 2005 como testimonio tras la muerte de Diana.

Cuando cuestionaron al príncipe Carlos por la muerte de la princesa Diana

De acuerdo con un reporte del Daily Mail, a Carlos lo entrevistaron en Reino Unido en 2005 sobre la muerte de su exesposa, la princesa Diana. La investigación era parte del Operation Paget para indagar en las varias teorías conspiratorias de dicha muerte.

El ex jefe de Scotland Yard, John Stevens, dijo al tabloide que habló con Carlos específicamente sobre una nota que escribió la princesa en 1995.

La temerosa carta que escribió la princesa Diana en 1995 sobre su muerte

Dicha carta mencionaba, "Mi esposo está planeando un accidente en mi carro, falla de frenos y una grave lesión en la cabeza". La nota se hizo pública en 2003.

Stevens también contó al tabloide que "sí, las alegaciones se habían hecho sobre el príncipe de Gales y otros royals, pero teníamos que examinar la evidencia [existente] antes de acercarse a ellos con preguntas formales".

"No encontramos evidencia que soportara el escenario sugerido en la nota de Diana", añadió.

Otro de los comentarios fue acerca de cómo el príncipe reaccionó ante la temible carta de Diana. En aquel entonces le preguntaron por qué cree que la princesa la habría escrito, y respondió, "no sabía nada [de la nota] hasta que salió en los medios".

Además de que no sabía de su existencia, el futuro rey de Inglaterra declaró que tampoco la había discutido previamente con Diana, o algo similar. También desconoció estos sentimientos de su difunta esposa: "¿Sabías por qué la princesa se sentía así?", "No, no lo sabía".

Asimismo, confirmaron que a Carlos solo se le cuestionaba como testimonio y no como sospechoso. Finalmente, el tabloide apunta que dicho documento —sensible para las audiencias— se registró en los archivos de la nación y no se hará pública hasta 2038.