La vedette que fue amante de Juan Carlos I y en pleno 2023 reveló que "no tenía futuro" con él

Juan Carlos I tuvo numerosas amantes. El padre de Felipe VI tiene 85 años, pero en sus años mozos era muy socorrido —y de ojo alegre. Pero este tema sale a flote porque una de sus compañeras, Bárbara Rey, ha dado declaraciones de cómo fue ese tórrido amor con el monarca de España. Entre sus declaraciones argumenta que no “había un futuro”, pero su historia detrás es digna de recordar.

¿Quién es Bárbara Rey?

María Margarita García García es mejor conocida por su nombre artístico, Bárbara Rey. Se ganó la popularidad del público como actriz y vedette, además de que fue seleccionada como Miss Madrid y acudió al certamen Miss España. También fue la representante de España en Miss International, consagrándose como todo un símbolo de belleza en España.

Bárbara dejó a un lado los certámenes de belleza para estrenarse en la pantalla, y su popularidad creció con el programa Palmarés, producto visual que la convirtió en uno de los sex symbols más deseados del país. Después se formó en el teatro y se convirtió en vedette, para después ser actriz de cine español —saliendo en la película Me siento extraña con Rocío Durcal.

¿Qué pasó entre Bárbara Rey y Juan Carlos I?

Un salto en el tiempo y muchos trabajos en diferentes medios, llega la época en la que Bárbara Rey se convirtió en la amante real de Juan Carlos I. El extenso noviazgo de ida y vuelta entre Bárbara y el rey duró de 1976 a 1994; se conocieron en una gala de fin de año, atravesaron varias rupturas en los años del affaire y se supo que Bárbara tenía videos del rey, según El Confidencial.

Uno de los aspectos que más conmocionó de este amorío es que los encuentros entre Juan Carlos I y Bárbara estaban bajo ‘control y protección’ de los servicios de Seguridad del Estado, como recalca el medio citado. Para evitar que los videos salgan a la luz, a Bárbara Rey le ofrecen un ‘generoso finiquito’ con el que promete guardar silencio: 4 millones de euros.

Desde los dosmiles no se sabía ya más del asunto, hasta que la ahora exvedette salió en pleno 2023 a dar un par de nostálgicas declaraciones de lo que fue su romance más tórrido con un royal. Según Lecturas, Bárbara Rey apareció en televisión para decir, “he salido perjudicada en muchos momentos. Siempre he dicho que repetiría mi vida, que sería todo igual. Pero eso no. […] Cualquier cosa que pase enseguida salgo yo, y han pasado cosas en su entorno y mi vida. Me estoy refiriendo al rey emérito, vamos a dejarlo claro. Tenía que decirlo y hacerlo ya".

“Me hubiese gustado que no hubiese ocurrido nunca. No ha sido bueno para mí. Sabía claramente que era una relación que no podía tener futuro. Tanto por su padre como por la mía hay un respeto a determinadas cosas y no todo vale”, dice Bárbara Rey sobre Juan Carlos I.

Además habló con mucha apertura sobre cómo los hombres la han tratado únicamente como un sex symbol y sobre su cariño al rey con El País. “Los hombres nunca han sabido quererme. Yo me hice muy famosa en una época en la que los hombres todavía querían casarse con una mujer pura, casta, virgen. Pero a esos mismos hombres les atraía la idea de salir conmigo”.

Sobre el rey emérito agregó, “yo lo quise mucho y estaba muy bien con él. Y creo que él también estaba bien conmigo, pero lo nuestro era imposible”.