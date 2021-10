La vida de los duques de Sussex después de Archie

«Estamos fascinados de tener con nosotros a nuestro bebé y pasar momentos preciosos con él, y ahora verlo crecer».-Harry Duque de Sussex.

La polémica familia sigue causando revuelo por su manera de vivir y, aunque en apariencia rompe las reglas, hay protocolos que no podrá quebrantar.

(Foto: Getty Images)

Harry, hoy convertido en el gran duque de Sussex, supo desde la adolescencia cuánto le pesaba su título nobiliario; y es que si bien le permitió crecer en un ambiente privilegiado, también fue un instrumento que lo expuso tanto a él como a su familia al escrutinio público que cobró la vida de su madre, Diana de Gales.

Ésa fue precisamente una de las confesiones que el príncipe hizo al periodista James Edgar, de Press Association (2013), y que la Casa Real difundió en su momento. Entonces hablaba de su etapa de rebeldía y admitía que lo hacía como una manera de deshacerse del papel que le había tocado interpretar en la vida; enfatizaba, además, en el derecho a la privacidad que deberían tener los integrantes de la Corona y no dudó en hablar de William y Kate, a propósito del nacimiento de George, el primer hijo de su hermano:

“Fue muy injusto que tuvieran que hacerlo público incluso desde el ingreso (al hospital), pero así es como funcionan las cosas… solo espero que ambos, en especial Kate como futura madre, tenga la suficiente protección para disfrutar de la privacidad del momento”.

(Foto: Getty Images)

Con este antecedente es sencillo explicar la manera en que él mismo ha protegido a Meghan de la vorágine que le ha acompañado desde su entrada a la familia Windsor y, de modo discreto, ha movido todos los hilos para defender su derecho a la intimidad y desenvolverse de una manera distinta a la impuesta por la tradición real. Sin embargo, hay otros asuntos en los que no podrá hacer su voluntad, y tanto él como Meghan y Archie deberán apegarse a las normas.

«Es increíble y tengo a los dos mejores chicos del mundo conmigo, así que estoy realmente feliz».–Meghan, duquesa de Sussex.

La segunda parte de la historia

Mucho se había especulado con respecto a lo que ocurriría cuando Meghan diera a luz. Se rumoró que lo haría en casa con la asistencia de una doula y, aunque no fue así, no dejó de ser algo fuera de lo común: el domingo 5 de mayo Scotland Yard, la guardia secreta de Inglaterra, debió armar un operativo para trasladar a la duquesa a un hospital en Londres (se desconoce cuál, aunque pudo ser la clínica privada The Portland, donde nacieron las princesas Beatriz y Eugenia) para inducir el parto, tras una semana de retraso, según informó la BBC.

(Foto: Getty Images)

Y una vez nacido el royal baby, los duques de Sussex siguieron el plan que trazaron celosamente: disfrutar en familia de ese momento tan especial, cumpliendo así con el deseo de Harry de cuidar su privacidad y no mostrarse en público hasta pasados algunos días, pero ahora han tenido que empezar a cumplir las reglas reales, una a una.

La foto legendaria

Lo primero a lo que se apegaron fue al tradicional posado, eso sí, con Harry sosteniendo al bebé en lugar de Meghan y el Palacio de Buckingham como escenario de fondo; apenas unas horas después anunciaron el nombre de su heredero: Archie Harrison Mountbatten-Windsor que, por supuesto, fue aprobado por la reina Isabel II.

(Foto: Getty Images)

Si bien este nombre no aparece en la lista de sus antepasados, Harry deseaba rendirle honor a alguien vital para él: el oficial Tom Archer-Burton, quien jugó un papel decisivo para que fuera al frente en el conflicto con Afganistán en 2008 (ocultando su identidad), pues sería eliminado de la misión al ser considerado un objetivo de alto valor.

El bautizo

El primer sacramento del bebé no varió del de sus primos, Louis, George y Charlotte, pues se realizó en el Palacio de St. James y fue el arzobispo de Canterbury quien estuvoa cargo de la celebración, a la que Archie asistió con un faldón marfil, copia exacta del que usó la princesa Victoria en 1841. Y fue bendecido con agua del río Jordán.

(Foto: Instagram @sussexroyal)

Llegada agridulce

La bienvenida al mundo para el bebé real se ha dado en medio de alegría y buenos deseos, aunque también es un hecho que entre los relatos que se contarán tras el nacimiento figurarán episodios desagradables, como el que se suscitó con un presentador de la BBC Radio 5 Live de Inglaterra, que en un acto racista publicó en su cuenta de Twitter una imagen de una pareja ataviada con elegancia, donde se ve a la mujer llevando de la mano a un mono, acompañada de la frase: “El bebé real abandona el hospital”.

Danny Baker es el periodista que, a pesar de eliminar la foto y ofrecer una disculpa, fue despedido de la emisora, la cual explicó que su actitud racista iba en contra de los valores que defiende la BBC, y es probable que este caso no sea ni el primero ni el último que los Sussex enfrenten, aunque la buena noticia es que hasta ahora han demostrado que los ataques los fortalecen, sobre todo cuando se trata de defender a su heredero.

¿Qué le preocupa a la Corona?

Cuando Meghan se casó con Harry dio a conocer su deseo de adquirir la nacionalidad británica y, de hecho, los trámites están en proceso, situación que tiene a la Casa Real con cierta tensión, pues ello le permite al gobierno estadounidense acceder a las arcas de los duques, inversiones e incluso regalos para Archie. Por supuesto, esto no les ha sentado nada bien. Pero según The Guardian, si Meghan renuncia a su nacionalidad, la revisión cesaría.

(Foto: Getty Images)

Lo que no se esperaba del nacimiento

● Thomas Markle, el padre de Meghan, ha conservado un bajo perfil. ¡Buen trabajo, Scotland Yard!

● Samantha Grant, la media hermana de Meghan, se ha mantenido con la boca cerrada y lejos del escándalo. Además, su amenaza de publicar The Diary of a Princess Pushy’s Sister fracasó una vez más.

● Isabel II, la orgullosa abuela, lució feliz al conocer al bebé. Si había duda, esta vez quedó claro que Harry es el golden boy de la monarca.

● Harry de Gales le dio a su abuelo el placer de que uno de sus bisnietos llevara su apellido: Mountbatten.

Básicos que debes conocer

1) El octavo bisnieto de Isabel II nació a las 5:26 de la mañana del 6 de mayo y es el primer niño mestizo de la actual familia real.

2) Ha sido el bebé más pequeño de la familia Windsor, al pesar 3 kilos 260 g. ¿El más grande? Louis, con 3 kilos 900 g.

3) No será príncipe debido a que en 1917 Jorge V decidió que se debería limitar ese título. Harry tampoco desea que cargue con el peso de un título nobiliario.

4) Solo la reina Isabel II podría nombrarlo príncipe si así lo decidiera; sin embargo, cuando su abuelo, el príncipe Carlos. suba al trono, en automático el pequeño y los hijos que llegaran a tener Harry y Meghan lo serán.

5) Al ser Meghan estadounidense, Archie también tiene esta nacionalidad, a la que podrá renunciar cuando tenga 18 años, si lo desea.

Por: María del Carmen López / Foto: Getty Images