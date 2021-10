Lady Gabriella, una boda más para los Windsor

Aunque la noticia de su compromiso se une a la temporada de bodas que inició Harry, duque de Sussex, al casarse con Meghan Markle, la royal y su prometido han sabido marcar diferencias: él le pidió que se casaran mientras pasaban unos días de descanso en la isla de Sarks, situada en el canal que divide a Francia de Reino Unido y que por su estilo de vida transporta a la Edad Media. En este singular destino no existe la posibilidad de divorcio, lo que podría ser una promesa de amor eterno por parte del novio. Y aunque aún se desconoce el lugar donde se celebrará el enlace, sí es un hecho que será en la primavera de 2019, justo un año después de que ella aceptara el matrimonio. Otro detalle digno de resaltar es que, a diferencia de otras parejas reales, en la foto oficial del anuncio Gabriella no luce el anillo de compromiso, lo que no se sabe si fue un descuido, quisieron romper con la tradición o si quizá todavía no han encontrado la joya perfecta.