Las diferencias que tenía Carlos al tratar a Camilla y a Diana según experto en lenguaje corporal

El príncipe de Gales ha estado casado en dos ocasiones; sin embargo, las circunstancias de ambos matrimonios han sido muy diferentes. Es por eso que un experto e lenguaje corporal reveló las diferencias en cómo trataba Carlos a Diana y a Camilla.

La experta en lenguaje corporal, Inbaal Honigman, asegura que la expresión corporal del príncipe Carlos cuando estaba en eventos públicos con Diana y más tarde con Camilla, deja muy claro quien es el amor de su vida y con quien estaba por compromiso.

Mientras con Camilla se ve un hombre cálido y romántico, con la princesa Diana se ve incómodo y distante.

De acuerdo con la experta, el comportamiento de Carlos y Diana es una muestra de la poca química que hay entre ellos, e incluso asegura que parece que sienten incómodos estando juntos.

Foto: Getty Images

También habló de lo poco cariñosos que eran el uno con el otro en público:

“Siempre hay unos cuantos metros de distanciamiento social entre ellos. En la más cruda de las fotografías, están no frente al otro, ambos rígidos y con los brazos a los costados.

Foto: Getty Images

Pero incluso en las ocasiones en que no están buscando algo que mirar en los extremos opuestos de la habitación, no están en armonía; si ambos miran hacia delante, nunca es en la misma dirección. Sus expresiones faciales no coinciden. Ambos lucen como si desearan estar con alguien más, en otro lugar”.