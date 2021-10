Las escalofriantes cartas de amor que escribía Enrique VIII a sus esposas antes de deshacerse de ellas

Un análisis de la escritura del rey Enrique VIII indica que este dependía emocionalmente de las mujeres, no sólo se casó en seis ocasiones, también tuvo varias amantes a las que trató tan mal como a sus esposas. Considerado por su pueblo como un rey tirano, las cartas de Enrique VIII a sus esposas dejan claro que también fue muy romántico, aunque se deshiciera de ellas con crueldad.

En 1509 fue coronado rey de Inglaterra Tenía 18 años, un gran carisma y una ambición sin límites. Ésta lo llevó a romper con el Papa para crear la Iglesia Anglicana, hacer de su país una potencia naval, casarse seis veces y ejecutar a todos los que se oponían a su voluntad.

Enrique contrajo matrimonio seis veces con mujeres muy diferentes entre sí y dichos casamientos serían disueltos mediante repudios a sus esposas, divorcios, sangrientas decapitaciones y grandes tragedias.

Sin embargo, la historia ha dejado prueba de lo romántico que llegó a ser con sus esposas antes de querer deshacerse de ellas, pues se han revelado algunas cartas románticas que el monarca escribía a sus esposas cuando sentía profundo amor por ellas.

Las cartas fueron encontradas por Henry Savage, un historiador que buscaba las relaciones entre Inglaterra y la iglesia católica, cuando fueron abiertos los registros prohibidos del Vaticano.

Las cartas más tarde se darían a conocer en 2016 en un libro publicado por la editorial Confluencias, sobre todo las que fueron dirigidas a Ana Bolena, la mujer quemas deseó el monarca, y a quién mandó a decapitar.

Tres años después, el destino de Ana no sería el mismo, pues el mismo rey que la sedujo con semejantes cartas románticas, escribiría las instrucciones paso a paso de su decapitación, luego de ser acusada de incesto e infidelidad en un juicio amañado.

Otra carta también dirigida a Ana Bolena, expresaba la pena de Enrique VIII por su ausencia. Bolena se había alejado de la corte cuando comenzaron los rumores de que el monarca sentía una fuerte atracción por ella.

“Desde mi partida de vuestro lado, me han contado que vuestra actitud hacia mí ha cambiado totalmente y que no volveréis a la corte ni con vuestra madre ni de cualquier otra manera.

Si es cierto, no puede verdaderamente dejar de sorprenderme, porque estoy seguro de no haber hecho nada para ofenderos. Parece un pago muy pobre para el gran amor que os tengo que me mantengáis a distancia”.