Las reacciones muy diferentes de Kate Middleton y la reina Letizia ante la misma situación

Los royals no pueden bajar la guardia en ningún momento durante sus apariciones públicas porque cualquier gesto o palabra fuera de tono puede acabar siendo inmortalizado en video y dando la vuelta al mundo en cuestión de segundos.

La duquesa de Cambridge, que lleva ocho años ocupando los primeros puestos en las encuestas de popularidad sobre la casa real británica, tiene esa lección muy bien aprendida y lo ha vuelto a demostrar este martes mientras se despedía de los voluntarios del servicio de ayuda telefónica Give Us a Shout con los que se había reunido en el teatro Troubadour White City de Londres.

A la salida del edificio, Kate, que sostenía un ramo de flores que le habían regalado durante la visita, tropezó justo antes de entrar al vehículo que los esperaba y tras recuperar rápidamente el equilibrio, miró a su marido -que se había separado de ella para entrar al coche por el lado opuesto- mientras soltaba una carcajada. Las cámaras también pudieron captar cómo el príncipe William, que hizo un amago para intentar sujetarla, se reía ante el traspiés que había sufrido su esposa mientras le realizaba un breve comentario. Incluso, el escolta que le estaba sujetando la puerta parecía estar intentando contener una sonrisa.

Por otro lado…

Su reacción recordó a un incidente similar protagonizado hace unos meses por otro miembro de la realeza europea, en este caso la reina Letizia de España, pero más bien por lo radicalmente diferentes que fueron sus respectivas reacciones.

En el caso de la esposa del rey Felipe, ese momento tuvo lugar el pasado septiembre en un acto oficial en Sevilla mientras saludaba uno a uno con un apretón de manos a los curiosos que se habían congregado para darle la bienvenida y que se agolpaban tras una valla. En su intento por no dejar de lado a nadie y dedicar unas palabras a cada persona, ella no se percató de la presencia de un inoportuno escalón y estuvo a punto de caerse al suelo.

Aunque siguió adelante como toda una profesional, Letizia no se tomó tan a risa como Kate lo ocurrido y los teléfonos de los presentes captaron cómo se dirigía ligeramente a su escolta para decirle en un tono muy seco: «No me has avisado del escalón. Casi me mato. No me has avisado. ¿Cómo es posible?».

Por: Bang Showbiz / Fotos: Getty Images