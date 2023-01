Les llueve sobre mojado: Harry y Meghan dejan su hogar por las inundaciones en California en medio de la publicación de 'Spare'

A pesar del éxito obtenido con el libro del príncipe Harry, Spare —vendiendo más de 1.4 millones de copias al día según Penguin Random House—, los duques de Sussex no están pasándola muy bien del todo. Harry y Meghan viven en una de las zonas con mayor peligro por las inundaciones causadas por las lluvias en California.

La residencia de Harry y Meghan, en California, está en peligro

En la ciudad donde están los duques de Sussex ordenaron que los residentes evacúen la zona por las amenazas de inundaciones y avalanchas de tierra. El departamento de policías de Santa Bárbara mandó la orden de evacuación vía Twitter: “todo Montecito [donde viven Harry y Meghan] ¡SALIR AHORA! No intente salir. Si ha evacuado, permanezca fuera del área”. Las fuertes lluvias han provocado inundaciones en la zona y los fuertes vientos han arrojado escombros en las carreteras.

Ciertamente cuando Harry y Meghan adquirieron esta propiedad de estilo europeo valuado en 15 millones de dólares no se imaginarían este caso. A varios residentes y celebridades les pidieron evacuar la zona, y la propia Ellen DeGeneres tuiteó lo preocupantes que resultaron estos deslices de tierra —“Montecito está bajo evacuación obligatoria. Estamos en un terreno más alto, por lo que nos pidieron que nos resguardáramos en el lugar. Por favor, manténganse a salvo todos”, escribió la conductora que además es vecina de los Sussex.

De acuerdo con Express, estiman que el príncipe Harry no estaba en casa al momento de la orden de evacuación, porque el [ex]royal estaba dando un breve tour de promoción de su nuevo libro, Spare, y estaba presente en The Late Show with Stephen Colbert en Nueva York. Asimismo, Los Angeles Times menciona que se desconoce si Meghan, Archie y Lili lo acompañaron o permanecieron en casa.