Lista completa de los amantes y amores de Grace Kelly

El 19 de abril de 1956, tuvo lugar en la catedral de San Nicolás, en Mónaco, una boda de cuento de hadas. Grace Kelly, una de las actrices más bellas y famosas de Hollywood, contraía matrimonio con el príncipe Rainiero III pero, ¿quiénes fueron los amores y amantes de Grace Kelly antes de convertirse en princesa?

Grace Kelly: princesa de Mónaco

Grace y Rainiero formaron una familia, trajeron tres hijos al mundo -Carolina, Alberto y Estefanía- y convirtieron el principado de Mónaco en un enclave cultural, financiero y turístico insoslayable en el mapa de Europa.

Su largo matrimonio concluyó en 1982, cuando Su Alteza Grace perdió la vida en un accidente automovilístico.

Ahora bien, de lo que se habla menos es de los romances que Grace Kelly tuvo antes de su boda. Si bien algunas biografías de la princesa prefieren no tocar ese tema, otras -como Grace: The Secret Lives of a Princess, de James Spada; Grace, de Robert Lacey, y True Grace. The Life and Times of an American Princess, de Wendy Leigh- afirman que, antes de unirse a Rainiero a los 26 años de edad, Grace Kelly tuvo varios amores.

Amantes de Grace Kelly

Ellos fueron los primeros romances de una joven Grace:

En la adolescencia, mientras asistía a un colegio privado llamado Stevens, tuvo sus primeras citas románticas con jovencitos, entre ellos Harper Davis, quien era amigo de su hermano Kell.

Al concluir sus estudios en 1947, Grace convenció a sus padres para que le permitieran matricularse en la American Academy of Dramatic Arts, en New York.

A punto de cumplir los 18 años, se hospedó en un respetable hotel para chicas solteras, en Manhattan, y comenzó a alternar sus clases en la mañana con trabajos de modelaje en la tarde.

En la American Academy, Grace tuvo una relación romántica con un estudiante llamado Herb Miller, pero en el segundo curso inició un tórrido romance con uno de sus profesores: Don Richardson.

Don Richardson

Fue uno de sus profesores y era nueve años mayor que ella (la atracción por los hombres mayores fue algo que se repitió en su vida amorosa), quien estaba en trámites de divorcio.

En 1985, Richardson reveló al biógrafo Spada detalles de su romance con Grace: su primera salida juntos fue al por entonces bohemio y barato Russian Tea Room, y luego se dirigieron caminando al apartamento de él.

Según Richardson, él entró a la cocina a preparar un café y al regresar encontró a Grace en la cama, totalmente desnuda.

Al parecer, Grace llevó esa relación con mucha discreción; pero su madre sospechó que estaba involucrada con alguien y ella tuvo que decirle la verdad. Entonces, Don Richardson fue a Filadelfia para que los padres de su alumna lo conocieran.

A ellos no les gustó que estuviera casado ni que fuera judío. Cuando Richardson les comentó que Grace sería una estrella de cine, se echaron a reír pensando que era un chiste.

Claude Philippe

Tras graduarse en la American Academy, en 1949, Grace se quedó en New York y acudió a muchas audiciones en Broadway sin conseguir trabajo. Luego comenzó a aparecer en programas de televisión en vivo.

En ese tiempo tuvo un affair con Claude Philippe, el seductor manager del hotel Waldorf-Astoria.

Aly Khan

También sucumbió al encanto del príncipe Aly Khan, quien más tarde se casaría con la actriz Rita Hayworth.

El famoso playboy le regaló un brazalete de esmeraldas. (Según la leyenda, hacía el mismo obsequio a todas las mujeres después de pasar la primera noche de amor con ellas.)

Gene Lyons

En 1950, Grace actuó en el filme Fourteen Hours. Participando en una obra teatral conoció a Gene Lyons, un actor 10 años mayor que ella, con quien tuvo una relación.

Gary Cooper

En 1952, fue escogida para actuar en el oeste High Noon, protagonizado por Gary Cooper y dirigido por Fred Zinnemann.

Según se ha dicho, durante las cuatro semanas del rodaje la joven de 22 años vivió un affair con el actor, quien ya tenía 50.

La actriz Patricia Neal, quien por entonces era la novia de Cooper, fue a visitarlo durante la filmación y él le comentó que Grace tenía algo con Zinnemann; pero años más tarde, Patricia le aseguró a la biógrafa Wendy Leigh: "¡Por supuesto que era Gary quien estaba teniendo un romance con ella!".

Amantes de Grace Kelly: romances escandalosos

Clark Gable

La siguiente película de Grace fue Mogambo, rodada en Africa junto a un Clark Gable de 51 años. Según algunos, la relación entre el ídolo de Hollywood y la joven estrella fue solamente platónica... pero otros no opinan lo mismo.

Al parecer, tras concluir la filmación, Gable "enfrió" el romance. Grace regresó deprimida a los Estados Unidos.

Jean-Pierre Aumont

Sin embargo, no tardó en consolarse en los brazos del atractivo actor francés, 20 años mayor que ella, Jean-Pierre Aumont, con quien hizo para la televisión The Way of an Eagle.

Ray Milland

En Dial M for Murder, Grace fue dirigida por primera vez por Alfred Hitchcock, quien hablaría de su "elegancia sexual" y de su combinación de "hielo y fuego".

Durante ese rodaje empezó otro affair con el astro Ray Milland, 24 años mayor que ella y con fama de seductor de actrices jóvenes.

Los rumores llegaron a la prensa y la reputación de Grace se vio en problemas. Algunos la consideraron una "rompematrimonios", ya que Milland llevaba más de 20 años casado con Murial Weber, quien era muy querida en Hollywood.

El asunto dio mucho que hablar, pero finalmente las aguas regresaron a su nivel, en parte, al parecer, gracias a los contactos que "papá Kelly", quien era un influyente político, tenía en la prensa.

William Holden

En enero de 1954, Grace filmó The Bridges at Toko-Ri con William Holden, de 36 años y también casado, y tuvieron un corto affair.

Bing Crosby

A continuación, ella hizo The Country Girl con Bing Crosby, película por la que ganó el Oscar como Mejor Actriz. Crosby acababa de enviudar y era 26 años mayor que ella.

Por fin Grace podía tener un romance con su coestrella sin necesidad de ocultarse y, según afirman, se propuso ser la nueva señora Crosby.

Pero finalmente el actor prefirió casarse con otra actriz, con quien mantenía una relación.

Tony Curtis

Grace necesitaba consuelo y, según le contó Tony Curtis a la biógrafa Wendy Leigh, él se lo dio... "Ella era muy caliente", comentó de forma indiscreta el fallecido actor.

Oleg Cassini

En 1954, Grace conoció a Oleg Cassini, un conde y diseñador de modas de origen ruso, y comenzaron un romance.

Se afirma que incluso llegaron a comprometerse en secreto, pero los Kelly se opusieron al matrimonio y Grace desistió de la idea.

David Niven

Más adelante, según el libro de Spada, la actriz tuvo un breve y discreto romance con el actor británico David Niven, de 44 años.

¿Cómo se conocieron Rainero III y Grace Kelly?

El 6 de mayo de 1955, una glamorosa Grace visitó al príncipe Rainiero en su palacio de Mónaco para realizar una sesión de fotos para la revista Paris Match.

"El es encantador", comentó la actriz, quien estaba participando en el Festival de Cine de Cannes.

En diciembre de ese año, Rainiero viajó a los Estados Unidos y conoció a los Kelly. El 6 de enero de 1956, se anunció a la prensa su compromiso matrimonial con Grace.