Lo que pasará cuando Carlos y Camilla se conviertan en reyes de Inglaterra

Tras haberse dado a conocer los detalles de lo que ocurrirá cuando muera la reina Isabel II, ¿Reino Unido está preparado para tener al príncipe Carlos como rey?

Esto pasará cuando muera la reina Isabel II

En 2017, un informe detallado reveló exactamente lo que sucederá cuando la reina muera, informó The Guardian, incluyendo el uso de un código secreto —'London Bridge is down'— para evitar que las noticias se filtren antes de que los funcionarios hayan sido notificados.

Desde allí se iniciará un plan para alertar al mundo de que el jefe de Estado que más tiempo ha estado en servicio ha muerto.



Pero cuando llegue el momento, ¿está listo el mundo para que el príncipe Carlos tome el trono, y que Camilla Parker esté a su lado como reina consorte? Contrario a la opinión popular, Carlos —el aprendiz más paciente del mundo con la responsabilidad más dura en el planeta— será el rey.

Quién será el sucesor de la reina Isabel II

Al igual que la reina Isabel se convirtió en el nuevo monarca de la muerte de su padre, el rey Jorge VI —el 6 de febrero de 1952, mientras estaba de gira en Kenia— Carlos será rey desde el momento en que la reina fallezca.

El experto en sucesión de la Liga Monárquica Australiana, James Ellis, dijo a news.com.au que cualquier noción romántica sobre la abdicación de Carlos para otorgarle el trono a su popular hijo, el príncipe William, sería fantástico, pero no sucederá.

"No es un concurso de popularidad", dijo Ellis. "El heredero del trono no renuncia a su derecho a la sucesión. ¡Carlos será rey!", expresó.

Ellis dijo que la idea de Carlos de renunciar a su derecho al trono puede tener sus raíces en la abdicación del tío Eduardo VIII de la reina, que dejó a su hermano (el padre de la reina) para ser rey. El acontecimiento tuvo lugar en 1936, y fue una "crisis constitucional" para la monarquía y por eso se dice que Isabel II no iba a ser reina.

Pero Ellis dijo que Edward VIII era un "renuente" desocupado de su legítima herencia y que los tiempos habían cambiado desde que un rey inglés tuvo que abdicar antes de casarse con una mujer divorciada dos veces, como Wallis Simpson. "Fue un problema entonces porque el rey es también el jefe de la Iglesia de Inglaterra", dijo.

El redactor jefe de la revista Majesty, Ingrid Seward, admitió que las suposiciones de que la corona brincará a Carlos para aterrizar en William son incorrectas. "Ser el heredero del trono no es un trabajo. Es una cosa de herencia y si te gusta o no, eres el siguiente en la línea, es decir, Carlos y luego William", expresó Ingrid.

"Por supuesto, Carlos se convertirá en rey ... a menos que muera antes que su madre", aseguró. Cuando la reina pase la sucesión, esta se hará rápidamente y siguiendo un plan muy específico.

Así puede subir Carlos al trono como rey después de que muera Isabel II

"Al día siguiente de la muerte de la reina, las banderas volverán a subir, alrededor de las 11 de la mañana. Desde ese momento Carlos será proclamado rey", dijo The Guardian en su muy leído artículo London Bridge is down, el plan secreto para los días después de la muerte de la reina.

Dentro del Palacio St James ante el Consejo de Adhesión de Gran Bretaña, Richard Tillbrook, secretario del Consejo Privado de Gran Bretaña, leerá la proclamación del nuevo rey. Carlos entonces presentará a su esposa como la reina Camilla.

Los trompetistas soplarán sus cuernos del balcón del palacio, las proclamaciones rituales comenzarán y, entonces, el rey Carlos —quien bien podría elegir otro nombre para ser monarca— y la reina Camilla saldrán al balcón para saludar al pueblo británico.

Puede ser que la ceremonia de la coronación de Carlos se realice el siguiente año a su nombramiento, pero el profesor Flint dijo que el momento "sagrado" será tan inusual y especial, que puede incluso cautivar a los más incrédulos.

"Es la última verdadera coronación en el mundo, una ceremonia mística y religiosa que prevalece hasta hoy", dijo.

¿Cuándo será rey el príncipe Carlos?

La reina aún vive, pero es comprensible que existan especulaciones sobre lo que sucederá después, especialmente tomando en cuenta un par de episodios recientes de su salud. El tiempo de Carlos como monarca —incluso si llega a vivir como sus padres con más de 90 años— puede ser solo en un lapso de 25 años.

"Debido a su edad, cuando suba al trono, Carlos será visto como un monarca transitorio, en comparación con la reina", dijo Ellis. "El siguiente en la línea es William, y luego George, y habrá una serie de títulos otorgados a William y Harry después de que Carlos sea el rey. Veremos tres generaciones de reyes, que es lo que la sociedad estaba acostumbrada a ver dentro de la monarquía inglesa antes de Isabel II", resaltó.

En cuanto a Camilla, estará al lado de su esposo como reina consorte, pero no tendrá ningún poder gobernante.

Qué hará el príncipe Carlos al convertirse en rey

Ellis subrayó que la gente recordará a la reina como "una fuerza estabilizadora en un mundo que cambia rápidamente" y a esto tendría que adaptarse Carlos como su sucesor.

"Cuando piensas en el reinado de la reina, con apenas siete años después del final de la Segunda Guerra Mundial, no hay un solo evento global en la historia reciente de la que no haya sido testigo. Ella ha sido un punto de anclaje y se perderá, pero Carlos sabrá qué hacer", confesó.

"Una de las primeras cosas que hará Carlos es recorrer la Commonwealth y creo que será bien recibido", informó Ellis. "Hay una encuesta de opinión que dice que su hijo es el más popular [William], pero creo que Carlos será aceptado. Puede molestar a algunas personas con sus opiniones personales sobre la arquitectura y el calentamiento global, pero creo que no seguirá expresando esas opiniones como rey", dijo Flint.

También habrá alguna reflexión sobre lo diferente que habría sido con la reina Diana, incluso 25 años después de su muerte. Pero Ellis dijo que a medida que pasó el tiempo y la imagen de Carlos "se ha calmado", Camilla también ha sido aceptada, así como también han sido reconocido su trabajo genuino por una lista de causas dignas.

La duquesa de Cornualles ha estado aumentando la conciencia sobre la violación y el abuso sexual, hablando con las víctimas en el Reino Unido y en todo el mundo. También es una defensora de la alfabetización, diciendo una vez: "Creo firmemente en la importancia de encender una pasión por la lectura en la próxima generación". Sus otras causas incluyen el bienestar animal, la pobreza y la falta de vivienda.

James Ellis dice que los primeros días del nuevo rey incluirán el príncipe William heredando los títulos de su padre como el duque de Cornualles y el duque de Rothesey. El príncipe Harry pudo haber recibido un ducado, pero desde que él y Meghan Markle renunciaron a la realeza, es probable que no les reconozcan otro título en el futuro.

"Si William se convierte en príncipe de Gales, título actual de Carlos, éste tiene que ser concedido. Se espera que esto suceda en el primer año o dos", agregó. Carlos y Camila tendrían que visitar a la Commonwealth dentro del primer año de su reinado para ayudar a colocar su sello en la comunidad soberana.

Algunos países podrían aprovechar la ocasión para inaugurar una república, pero ¿acaso votarían los británicos para acabar con la monarquía?