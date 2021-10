Lo que piensa Harry sobre la posible inclusión de su personaje en ‘The Crown’

La salida de los duques de Sussex del núcleo duro de la familia real británica y la polémica que esa decisión ha provocado tanto de puertas para dentro como entre el gran público parece una trama pensada explícitamente para dotar de contenido a la serie The Crown.

Harry, decidido

Sin embargo, el príncipe Harry no piensa permitir que la producción de Netflix dramatice su vida como ha hecho con la de su abuela, su padre y sus tíos.

La biógrafa Angela Levin, que tuvo la oportunidad de charlar con él en 2018 como parte del proceso de documentación de su libro ‘Harry: Conversations With the Prince’, reveló que el nieto de Isabel II le confesó que planeaba tomar las medidas necesarias para no acabar convirtiéndose en uno de los personajes centrales de la trama.

«Cuando acudí al palacio para charlar con él, lo primero que me preguntó mientras nos estrechábamos la mano era si estaba viendo The Crown. En aquel momento no la había visto y me sentí algo avergonzada. Comprendí por qué lo preguntaba. Él me dijo: ‘Me voy a asegurar de ponerle freno antes de que lleguen a mí'», reveló Levin en declaraciones al programa BBC Breakfast.

Las dos primeras temporadas de The Crown se centraron en el ascenso al trono de una jovencísima Isabel, interpretada por Claire Foy, y su lucha interna -paralela a la de su marido el príncipe Felipe– por adaptarse a su nuevo rol como cabeza de la monarquía.

La tercera muestra a una soberana más madura a través de su nueva protagonista Olivia Colman mientras lidia con la rebeldía de sus dos hijos mayores y con el deseo de su hermana la princesa Margarita de ocupar un puesto de mayor relevancia.

Pero lo que todos esperan realmente es la aparición en escena de la actriz Emma Corrin como la fallecida Diana de Gales en los próximos episodios -aún sin fecha de estreno- para descubrir cómo tratará la serie su tumultuoso matrimonio con el príncipe Carlos y el papel que Camilla, actual duquesa de Cornwall, jugará en su eventual separación.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images