Lo que se sabe del nuevo y ‘explosivo’ libro sobre la relación de William y Harry

Un nuevo libro que promete ser ‘explosivo’ y sacudiría a la familia real británica. Battle of Brothers de Robert Lacey pronto se publicará

Battle of Brothers, o lo que en español sería Batalla de Hermanos, promete (de acuerdo con varios medios) ser un nuevo y explosivo libro sobre William, Harry y su relación. ¿Quién? El autor es el historiador y biógrafo británico Robert Lacey. ¿Dónde? El libro relataría lo sucedido en el Sandringham summit, el Megxit. ¿Cuándo? Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult se publicaría el 15 de octubre en Amazon.

Un nuevo libro que sacudiría a la familia real, próximo a publicarse en octubre

Fue un 8 de enero del 2020 cuando Meghan, la duquesa de Sussex, y Harry, duque de Sussex, anunciaron en Instagram su paso atrás hacia ser miembros de la familia real británica. Este suceso fue el Megxit, que dio paso al Sandringham summit el 13 de enero, cuando se reunieron con la reina Isabel y la familia lanzó una declaración sustentando que «apoyan enteramente la decisión de Harry y Meghan sobre sus deseos de crear una nueva vida como familia joven».

Esta última reunión, de acuerdo a diversas fuentes, fue entre los duques de Sussex con Isabel, el príncipe Carlos y William. Todo ello para discutir detalles sobre la salida de Harry y Meghan. Y señalan: no hay ni ha habido detalles sobre esta reunión. Por ello, Battle of Brothers prometería ser la pieza faltante al rompecabezas.

Lo que habría en el interior de Battle of Brothers, el libro de Robert Lacey

Tatler reveló que Lacy, el autor, indagaría en «la respuesta inconforme y molesta» de la reina sobre la decisión de su nieto. Añaden que igualmente habría detalles sobre la confrontación entre William y Harry.

Se supo que Battle of Brothers tomaría riendas desde junio, y en un comunicado de prensa Lacy dijo: «Hemos visto conflictos entre herederos en cada generación de la familia real, pero nunca algo tan profundo como esto». Reveló en el mismo comunicado que el proceso de hacer el libro fue «doloroso» y lo movió «hasta las lágrimas».

¿Quién es Robert Lacey?

Las investigaciones de este historiador y biógrafo lo han llevado a publicar de Medio Este (The Kingdom: Arabia and the House of Saud) hasta América (Ford: the Men and the Machine). Majesty es su biografía pionera sobre la reina Isabel I, donde desarrolló un estudio de pies a cabeza sobre la monarquía británica. Entre el catálogo popular está Grace: Her Lives, Her Loves sobre Grace de Mónaco y Lacey es también consultor para Netflix con The Crown.

¿No puedes esperar para leer Battle of Brothers? Esta sacudida viene de la mano con Finding Freedom, el libro publicado por Omid Scobie y Carolyn Durand, y que los propios duques de Sussex han negado el haber colaborado para su publicación.