Lo que un compañero de ‘Suits’ de Meghan Markle opina sobre su postura política

Patrick J. Adams, compañero en Suits de Meghan Markle, comenta sobre la postura política de la duquesa de Sussex y cómo extraña a «su vieja amiga».

Fueron esposos durante la serie Suits, pero en la vida real se consideran buenos amigos. Patrick J. Adams es un actor y director canadiense que interpretó a Mike Ross en esta misma serie donde Meghan Markle protagonizó a Rachel Zane. Patrick declaró lo que opina de que su «vieja compañera» ha puesto sobre la mesa en cuestiones de postura política.

La ex compañera de Suits de Patrick J. Adams hace declaraciones políticas

El actor de 39, misma edad que la duquesa de Sussex, dijo a Access Hollywood: «Estoy muy contento de que se está volviendo vocera y hace lo que puede para ayudar a las elecciones de Estados Unidos en noviembre«. Tanto Meghan como su esposo, Harry, rompieron un protocolo real al hablar en televisión sobre política. Durante un especial para ABC, la pareja habló sobre de la importancia de «evadir noticias falsas» y dejaron en claro que estas elecciones «son las más importantes de nuestra vida».

Patrick no ha sido el único en emitir su parecer sobre los comentarios de la madre de Archie, pues Trump la atacó y le deseó «buena suerte» a Harry después de los testimonios en televisión.

El actor —con quien el público insistía que había química entre él y Markle— lamentó que no ha podido coincidir con su ex compañera: «Creo que está bastante ocupada, pero me alegro de tenerla en los Estados Unidos» y añadió «Extraño a mi amiga, pero me siento feliz de que esté bien».

Patrick J. Adams y Meghan Markle, la pareja que conquistó a Suits

Incluso fuera de cámara, Patrick y Meghan mantenían una estrecha relación. Tanto el actor como su esposa, Troian Bellisario, fueron invitados a la boda real de los duques de Sussex.

Cuando Meghan anunció su matrimonio con Harry, era cuestión de tiempo saber que no podría continuar con su participación en Suites.Por ello, decidieron finalizar su participación con una boda entre su personaje y el de Patrick. A Mike sí se le volvió a ver en la serie para la última temporada. Por su parte, Meghan ha estado en mira de la televisión tras firmar un contrato con Netflix. Encima de todo, desmintieron los rumores de un posible reality show con Harry y sobre la vida de los Sussex.