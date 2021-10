Los libros que cimbraron a la monarquía británica y española este 2020

Finding Freedom, Battle of Brothers y Yo, el rey. Algunos libros que desvelan los secretos e intimidades de las casas reales más populares.

El 2020 ha sido un año difícil para el mundo. Ni los royals y lo que parece su vida envidiable se han salvado. Y no es únicamente por la pandemia, sino por sus escándalos y pleitos familiares. En el caso de las dos casas más famosas: la de Reino Unido y la de España. Lo cual se reflejó en libros polémicos que dejan ver que, como en toda familia, hay situaciones que pueden dividir para siempre.

¿Encontraron la libertad? Finding Freedom: Harry, Meghan and Making of a Modern Royal Family

El ‘Megxit’ por sí mismo ha sido el mayor escándalo de la monarquía, no sólo en 2020, sino en largos años. La salida de Meghan y Harry del primer círculo de los Windsor (el de las obligaciones reales) trajo la ruptura familiar y también la publicación de dos títulos incendiarios. Uno es Finding Freedom: Harry, Meghan and Making of a Modern Royal Family, escrito por dos periodistas y escritores de libros reconocidos, Omid Scobie (editor en Harper’s Bazaar EUA) y Carolyn Durand (productora y escritora en Elle y OprahMag.com). Quienes aseguran que sus fuentes son amistades cercanas a los duques de Sussex. Un hecho recurrente en este tipo de libros, ya que los protagonistas no tienen voz, sino “la gente de su entorno”, de la que jamás se revela su identidad y mucho menos se sabe si existe o si dice la verdad.

El volumen revela detalles del noviazgo de los Sussex, como quién fue el primero en decir “te amo” (Harry, por supuesto), y en general habla bien de la pareja, por lo que se especuló que ellos participaron. De hecho, se señala que Scobie siempre se expresa bien de ellos en sus notas y que Meghan lo ha invitado a sus eventos. Sin embargo, uno de sus portavoces aseguró que no fue así y lo reiteraron en septiembre por la batalla legal que enfrentan con el grupo Asisociated Newspapers, dueño del Daily Mail. De los libros más polémicos entre los royals.

Me sorprendió el compromiso de Harry de dejar su derecho de nacimiento real y usar su voz para marcar la diferencia. En Meghan encontró una compañera para hacerlo”. –Carolyn Durand, coautora de Finding Freedom

La defensa aseguró que la duquesa notó imprecisiones en el título. Por ejemplo, que ella y el príncipe no tuvieron una escapada juntos a Botsuana, o que tampoco se encontraron con su madre en Los Ángeles para que le presentara formalmente a Harry. Datos que, según sus abogados, ya se habían publicado antes. Aunque se dice que esta acción se hizo sólo para contrarrestar a Associated Newspapers, que alega que Meghan permite que se hagan públicos detalles de su vida privada si éstos son ʻhalagadoresʼ.

Sin ánimo de descalificar el trabajo de Scobie y Durand, el libro debe leerse con objetividad, ya que ofrece versiones ajenas de situaciones que los protagonistas vivieron. Pero que, en este caso, Harry y Meghan no cuentan ni corroboran.

¿Quién dice la verdad, los autores o los duques de Sussex? Es claro que sobre su vida sólo ellos tienen la última palabra y comparten lo que desean. Aquí el tema de fondo es si realmente los Sussex encontraron la libertad. O si con el ‘Megxit’ y las noticias que ellos mismos generaron se hundieron más en la prisión de ser personajes públicos.

Un triste distanciamiento. Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult

El ‘Megxit’ trajo otra consecuencia. La revelación de la deteriorada relación entre William y Harry, que había sido ejemplo de fraternidad tras la muerte de su madre, la princesa Diana (1997). ¿Habías escuchado de este tipo de libros?

Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult se publicó en octubre y demolió la imagen ideal que teníamos de ambos, sobre todo de William. El eje del texto es el rol de cada hermano en la familia real. Uno será rey y el otro, no.

A partir de ahí se narra su historia desde que eran niños hasta que Meghan llegó a la vida de Harry, momento en que sus diferencias quedaron al descubierto. Entre otras cosas, por un detalle que ya había trascendido desde Finding Freedom. William consideró que el noviazgo iba rápido y pidió a Harry ir más despacio.

Explosivo, así la publicación sobre los sinsabores y diferencias entre los príncipes William y Harry.

En Battle of Brothers se agrega que pidió la intervención de su tío Charles Spencer, hermano de Diana, y que eso terminó por molestar a Harry. El otro gran tema de la publicación es que cuenta su versión de lo sucedido en la reunión entre los hermanos, el príncipe Carlos y la reina Isabel. Se llevó a cabo en marzo de este año, para establecer los acuerdos de su salida de la corte.

Según ésta, los Sussex negociaron cada punto y actuaron como un “duro abogado de Hollywood…”. Además, revela que William no aceptó un desayuno previo al encuentro, al que sólo asistieron Harry y su abuela.

La diferencia entre estas declaraciones y las de Finding Freedom es que el autor es Robert Lacey. Reconocido historiador británico, autor de biografías realizadas a partir de investigaciones periodísticas, incluida Majesty, acerca de la reina. Ésta es considerada el estudio definitivo de la monarquía británica. Diversos medios dicen que Lacey conoce bien el movimiento en el Palacio de Buckingham y a personajes clave (sus fuentes). Asimismo, tiene la costumbre de enviar la prepublicación de sus obras a Buckingham. Y ésta no fue la excepción. Por si faltara algo, Lacey es el consultor histórico de The Crown, de ahí el peso de su obra.

La debacle de Juan Carlos I. Yo, el rey

Pasó de ser el rey que lo tuvo todo al desprestigio absoluto. A los problemas que ha traído su presunta corrupción (a él y a la monarquía española) se sumó la publicación en noviembre de Yo, el rey, de Pilar Eyre. La fecha de lanzamiento no debió ser casual, pues el 22 de noviembre se cumplieron 45 años de la llegada de Juan Carlos al trono.

La autora es una reconocida periodista experta en la casa real de España desde hace décadas. Y en esta nueva obra recorre la vida del rey emérito: su infancia, su llegada al trono, la relación con sus hijos y con su esposa, y ella incluyó los nombres de muchas mujeres con las que ha andado, así como sus negocios ocultos.

Quizá lo que más conmoverá es descubrir la infancia de Juan Carlos. Y lo que sorprenderá… conocer cuál ha sido y es su auténtica relación con Sofía”. –Pilar Eyre, autora de Yo, el rey

En el contexto de los recientes años de Juan Carlos, estos últimos aspectos son los que generan más expectativa. Sobre todo porque este año su hijo, el rey Felipe VI, se deslindó de cualquier herencia que él pueda hacerle que no provenga de medios legales. También le retiró la asignación pública que solía recibir por casi 195 mil euros al año.

Si ello no fuera suficiente, en agosto el rey emérito se exilió (al parecer en Emiratos Árabes). Además de que durante el año se publicó más información sobre su presunta corrupción. Tan sólo hace unas semanas fue dado a conocer que la Fiscalía Anticorrupción de España está investigando al emérito y parte de su familia (no a la de Felipe) por llevar un elevado tren de vida con tarjetas de crédito aparentemente pagadas por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause. El detalle es que eso pasó después de su abdicación en 2014, cuando dejó de ser jefe de Estado y perdió su inviolabilidad. Es en este ambiente intenso y revuelto en el que la publicación Yo, el rey podría echar más leña al fuego.

¿Cuáles de estos libros querrías leer?

Por: Sandra Meneses Morales