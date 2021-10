Los nietos más adorables de la monarquía británica hablaron en público, ¡y robaron corazones!

Escucha las adorables voces de George, Charlotte y Louise, los miembros más queridos de la monarquía británica que hablaron en público desde redes sociales.

Los tres hijos de los duques de Cambridge hicieron una breve pero próspera aparición online y el público reaccionó con emoción. George, Charlotte y Louise demostraron su curiosidad por el reino animal y hablaron el público de manera virtual, ¡sus voces son adorables!

El tierno video publicado en redes sociales contó con la participación del afamado naturalista británico, David Attenborough —tan reconocido que de hecho superó el récord de Harry por menor tiempo en llegar a un millón de seguidores en Instagram, plataforma a la que apenas se unió—.

Los hijos de William y Kate externaron sus dudas ante el experto en la naturaleza de 94 años de edad. El primero fue el príncipe George, quien a sus siete años ya muestra rasgos similares a su papá y tiene un porte tan encantador como formal: «Hola, David Attenborough, ¿qué animal cree que será el próximo en extinguirse?». Con esta pregunta, el primogénito abre debate sobre la necesaria preocupación por medio ambiente. Por su lado, el profesionista explica cómo sería posible evitar las extinciones, pues él afirmó «¡espero que ninguno se extinga!».

La siguiente pregunta la elaboró la princesa Charlotte de cinco años, quien con su vestidito azul marino y una adorable timidez robó corazones. «A mi me gustan las arañas, ¿a usted le gustan las arañas también?». Obtuvo una respuesta favorecedora mientras David confirmaba con emoción que las arañas «son maravillosas».

Los hijos de Kate y William conocieron a su naturalista favorito, David Attenborough

El último fue el pequeño de dos años, el príncipe Louise, quien sin mayores rodeos preguntó por el animal favorito del naturalista (respuesta: los monos). La corresponsal de la realeza para Hello! afirmó que los hijos de los duques de Cambridge grabaron previamente sus preguntas antes de conocer al locutor en persona. Esto sucedió en el mes de septiembre, cuando la familia real y David vieron la premier de David Attenborough: A Live On Our Planet. Se trata de un nuevo documental para Netflix apreciado por primera vez desde los jardines del Palacio de Kensington.