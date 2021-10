Los rebeldes de la corona británica: Monarquía indomable

La princesa Margarita y Meghan Markle son más parecidas de lo que creemos, pues han puesto a temblar a la monarquía. ¿Estará lista Isabel II para lidiar con la duquesa de Sussex, 70 años después de contender con su indomable hermana?

Desde que conocimos a Meghan Markle, hoy duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, era obvio que sería una mujer diferente: actriz, divorciada, feminista, con una gran personalidad, filántropa y solidaria con distintas causas benéficas. Sin duda, una joven moderna de opiniones firmes y un carácter extrovertido e ingobernable.

Así que en Reino Unido no se hicieron esperar las comparaciones entre Markle y la bella princesa Margarita Rosa, fallecida en 2002, la muy rebelde hermana menor de la reina Isabel II, famosa por ser de armas tomar y por sis ideas sólidas que la mantuvieron por años en el ojo del huracán.

¿Curioso? Estas mujeres indomables nacieron bajo el signo zodiacal de Leo. Margarita llegó al mundo el 21 de agosto de 1930, mientras que Meghan nació el 4 de agosto de 1981.

Hacen trizas el protocolo

Quien fuera la ‘hija mimada’ de la reina madre Isabel y la adoración de su hermana, desde niña demostró que nada le impediría ser ‘ella’, rompiendo el estricto protocolo de la Corona con infinidad de actos facciosos, entre ellos: no usar medias en verano y fumar en público.

¡Qué pecado! Pero a Margarita, a quien conocí en Nueva York, una adorable chica bajita, con una piel bellísima e impresionantes ojos azules, nada de eso le importaba, como a Meghan Markle tampoco parecen incomodarle la lluvia de críticas.

Evidencia de ello es el documental Princess Margaret: Her Real Life Story, que muestra una versión interesante y franca de la princesa que detestaba “conversar tonterías… en actos oficiales, usar ropa con escotes discretos, así como el estricto protocolo que no admitía las opiniones avanzadas y la imagen independiente de la royal”. De algún modo, una situación parecida a lo que actualmente vive la duquesa de Sussex.

La actriz que revolucionó Buckingham

Cuando fue anunciado el compromiso de Meghan y Harry, todo parecía color de rosa. Nadie imaginó que meses después la amistosa y sonriente estadounidense mostraría su verdadera personalidad, alejándose de la ‘obediente’ imagen de Kate Middleton, quien aprendió a seguir las reglas.

De hecho, se dice que hasta el propio príncipe William tuvo dudas sobre si Meghan era la chica indicada para su hermano, pero ella, que ya había puesto a dieta a Harry y le había enseñado a practicar yoga, alejándolo tanto de su amada ‘comida basura’ como de sus amigos tontos y frívolos, comenzó a actuar con la autoridad que le dio el apoyo incondicional de su marido, y a ser directa y sincera.

Sin duda, una inesperada vuelta de tuerca para los expertos del palacio; tal como ocurrió con la princesa Margarita, quien solía hacer alarde (aunque, en su caso, con absoluto esnobismo) de romper las normas ¡a su antojo! Así se enamoró del ayudante de su padre, el rey Jorge VI: el guapo capitán Peter Townsend, quien mostró su fascinación por ella desde que era una adolescente ¡y él estaba casado! En el caso de Meghan, dicen que muchos de sus desencuentros con Kate y con la propia reina son falsos, pero “cuando el río suena, agua lleva”.

Durante los preparativos de su boda, la prensa internacional destacó que la exactriz hizo llorar a su cuñada al criticar el vestido que llevaría la pequeña princesa Charlotte, así como lo dominante que fue con sus asistentes (¡por eso nadie quiere trabajar con ella!).

Pero hay que tener en cuenta que Meghan es estadounidense, feminista y está acostumbrada a que las cosas se hagan al instante. ¿Será por esa razón que su marido la adora?

La princesa que nunca perdonó

Ese espíritu de independencia y libertad para expresar sus opiniones que unen a estas mujeres de distintas generaciones me hace recordar lo cruel que a veces puede resultar la monarquía: cuando el gobierno británico y la propia reina Isabel II prohibieron a Margarita casarse con Townsend (para entonces divorciado), la royal no tuvo más remedio que acatar las reglas con tal de permanecer en Inglaterra y conservar su título, fortuna, privilegios y evitar convertirse en una ‘traicionera’ al trono, a su patria, a su familia y a la Corona.

¡Un hecho bastante desafortunado para una chica tan unida a su familia! Sin embargo, nunca perdonó el calvario que le impusieron de manera tan injusta.

Por décadas, Margarita recibió severas críticas y hasta su matrimonio en 1960 con Antony Armstrong-Jones, fotógrafo de moda medio hippie, bisexual y rodeado de amistades alocadas muy al estilo de los años 70, fue expuesto como “un horror, indigno de una princesa”. ¿Se imaginan? El protocolo la aplastaba cada vez que podía.

Su corazón terminó por romperse cuando meses antes de su boda se enteró que su amado Peter se había casado con otra mujer. Así, su matrimonio con Armstrong-Jones fue un acto de ‘revancha’ y durante los años que permanecieron juntos ambos fueron infieles y vivieron una relación abierta, pero siempre devotos de sus hijos David, vizconde Linley, y Sarah Chatto.

Por la brutalidad de los juicios hacia Margarita, muchos afirman que las críticas a Meghan son injustas y feroces. Y es que ¿hay algo malo en usar esmalte de uñas negro o desear tu propia casa lejos del Palacio de Kensington y al final conseguirla? Resulta lógico cuando una pareja joven quiere establecer una vida independiente. Pero critican todo lo que hace como si desearan que su matrimonio fracasara.

Por su parte, la princesa Margarita, quien por años adoró su casa de playa en la isla Mustique, en el Caribe, para vivir a su aire, lejos de la atmósfera sofocante de Clarence House donde radicaba con su madre, también era muy liberal.

Acudía a la menor cantidad posible de actos oficiales, decía lo que pensaba, usaba una llamativa boquilla para fumar y era un escándalo público verla ‘desbordándose’ de sus atrevidos escotes strapless, como publicó una vez The Times, asimismo, tomando cocteles en todas las fiestas, donde solía tocar el piano, bailar y divertirse más que nadie.

Y esa libertad sin tapujos ahora todos la ven en Meghan, quien no suele ocultar lo que desea.

La chica dulce… y la no tan buena

En vida, Margarita siempre fue la sombra de su hermana Goody-goody Isabel. Ella misma la bautizó así. “Conforme crecíamos ella se convertía en la chica ‘buena’, dijo a Andrew Duncan, autor de The Queen’s Year. The Reality of Monarchy (1970).

Una situación similar es la que han vivido los nietos de su hermana la reina Isabel II, ya que Harry siempre ha sido el hermano travieso y segundón del Goody-goody William. Y ahora su esposa Meghan es vista por muchos como la extranjera y biracial, que pone zancadillas a la Goody-goody Kate.

Y hasta el interés que ha suscitado Meghan con su gran estilo y manera de ser expresiva ha provocado que la más retraída Kate haya puesto al día su imagen y demostrado que no tiene un pelo de tonta, y por ello hasta contrató a una famosa estilista personal y la hemos visto más al estilo de la duquesa de Sussex.

Pero a Markle aún le falta camino por recorrer para ser una rebelde del calibre de Margarita, quien en 1976 protagonizó el primer divorcio de la familia real británica ¡en 400 años! Entonces ya era amante del guapo ‘Roddy’ Llewellyn, 17 años más joven que ella, un paisajista y periodista de jardinería, y acompañante de la princesa por años en viajes y vacaciones en Mustique.

La royal trató de hacer su vida lejos de Reino Unido y de su familia, y como entonces no había Internet ni redes sociales pudo vivir a su estilo. Y para no herir a su hermana la reina, a quien adoró hasta su último aliento, igual que Isabel II a ella, hizo lo posible de guardar las apariencias.

¿Una lección que Meghan debería aprender de Margarita? Ser respetuosa y dejar ‘ser’ a otras mujeres, pues la princesa, quien sacrificó su felicidad personal para no manchar el trono y defendió a rajatabla la dignidad de la familia real y la monarquía, repudió a Sarah Ferguson, exesposa de su sobrino el príncipe Andrés, cuyos escándalos personales “dañaron a la Corona” y a quien nunca más le dirigió la palabra.

Igual que hizo con la princesa Diana, a quien recibió con los brazos abiertos, pero dio la espalda a partir de la entrevista que ésta concedió a la BBC en la que reconoció haberle sido infiel al príncipe Carlos con el exoficial de caballería James Hewitt.

Margarita nunca le perdonó aquellas declaraciones y le escribió una carta terrible que la hizo llorar amargamente, como confirmó el mayordomo de Lady Di, Paul Burrell.

Eventos clave en la vida de Markle

1) Se crió en Los Ángeles y comenzó su carrera como actriz durante su niñez.

2) Cursó sus estudios en Northwestern University, donde obtuvo una doble titulación en Teatro y Relaciones Internacionales. Más tarde trabajó en la embajada estadounidense en Argentina.

3) De 2011 a 2017 interpretó el papel de Rachel Zane en la serie de televisión Suits, en Toronto, Canadá.

4) En 2011 también se casó con el productor Trevor Engelson en Ocho Ríos, Jamaica, y se divorció en 2013.

5) De 2014 a 2016 vivió un tórrido romance con el chef Cory Vitiello en Toronto.

6) En 2016 conoció al príncipe Harry en una ‘cita a ciegas’. Meghan terminó con Vitiello y viajó a África con el royal donde “durmieron bajo las estrellas”.

7) En 2017, la pareja anunció su compromiso y el 19 de mayo de 2018 se casó en la Capilla de St. George, en el Castillo de Windsor. La joven se convirtió en la flamante duquesa de Sussex.

8) En 2019 dio a luz a su primer hijo, Archie Harrison, séptimo en la línea de sucesión al trono.

Momentos especiales para Margarita

Margarita Rosa de Inglaterra y condesa de Snowdon.

1) Creció muy unida a su hermana, la reina Isabel II. Durante la Segunda Guerra Mundial permanecieron en Inglaterra, a pesar de los violentos bombardeos nazis.

2) A los 20 años se enamoró del capitán Peter Townsend, héroe de la Fuerza Aérea Británica, 16 años mayor que ella, casado y padre de dos hijos.

3) La iglesia de Reino Unido rechazó la idea de Margarita de casarse con Townsend aún siendo divorciado. La pareja abandonó sus planes de boda en 1954.

4) En 1960, tras el matrimonio de Townsend con Marie-Luce Jamagne, Margarita anunció su boda con el fotógrafo Antony Armstrong-Jones. La reina Isabel II creó para su cuñado el título de conde de Snowdon. La pareja tuvo dos hijos: David y Sarah.

5) En 1974, después de un gran número de infidelidades mutuas, los Armstrong-Jones se divorciaron. ¿Algunos de los amores de Margarita? El cantante Mick Jagger y el actor Peter Sellers .

6) Margarita conoció en la isla Mustique al joven ‘Roddy’ Llewellyn. Años más tarde rompieron y él se casó. Margarita acudió sin problemas a su boda.

7) En los años 90, la royal, una gran fumadora, comenzó a padecer graves problemas de pulmón. Después sufrió una embolia y su salud empeoró hasta que murió en Londres el 9 de febrero de 2 2002 a los 71 años.

«Cuando a las mujeres les proporcionan las herramientas correctas para triunfar pueden crear cosas increíbles». –Meghan Markle «Estoy profundamente agradecida por la preocupación de todos aquellos que han orado constantemente por mi felicidad». –Margarita de Inglaterra «Las ‘faltas’ de la princesa Margarita son las indulgencias de muchos seres humanos que no son aburridos. Le gustan las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, ¿a quién no?» –A N Wilson en 1997 sobre la princesa Margarita.

Por: Mari Rodríguez Ichaso / Foto: Getty Images