Meghan Markle habla sobre cómo las redes sociales son una adicción

Meghan Markle explica las razones por las que cerró sus redes sociales y habla de cómo generan una adicción.

El príncipe Harry ya sostuvo en alguna ocasión que «las redes sociales y el internet son adictivos», pero llegó el momento en que su esposa hablara del tema: ¿qué piensa Meghan Markle sobre las redes sociales?

Meghan habla sobre los peligros de las redes sociales y por qué cerró sus cuentas

La duque de Sussex participó en la cumbre Fortune Most Powerful Women Next Gen Summit, de la revista Fortune. En entrevista con la editora asociada, Emma Hinchliffe, habló sobre cómo cerró sus redes sociales «por su propia protección«.

Las cuentas de Harry y Meghan se cerraron poco después de deslindarse como royals. Esta misma (@sussexroyal) era gestionada por un equipo a parte, y no directamente por la pareja. A la par afirmó, «tomé la decisión personal de no tener ninguna cuenta, así que no sé qué hay ahí afuera».

(Foto: Instagram Fortune)

La inspiración de Meghan, su hijo Archie

Otra declaración involucró al pequeño Archie, de un año. Comentó que su hijo es motivación suficiente para «preocuparse por el mundo que van a heredar». La pareja se pregunta constantemente «cómo hacer un mundo mejor para Archie».

Al parecer a la duquesa le ha gustado mencionar a Archie durante sus videollamadas. Recientemente platicaron con Malala y nos pusieron al tanto del pequeño, quien ya dio sus primeros pasos.

Las redes sociales son como una droga, a percepción de Meghan

«Hay algo algorítmico que está creando esta obsesión, que me parece muy poco saludable para mucha gente«, dijo, «a las personas que usan drogas se les llama ‘usuaria’, y a quienes usan redes sociales también se les dice ‘usuarios'».

(Foto: Instagram Fortune)

En relación con el tema, durante una plática para el podcast de Terapia Adolescente, Meghan declaró, «fui la víctima de trolls más grande del mundo, hombre o mujer», en 2019. Y añadió: «no importa si tienes 15 o 25 años, cuando dicen cosas falsas sobre ti es tremendamente perjudicial para tu salud mental y emocional».

De acuerdo con el Instituto de Bioética, en Chile, 80% de los jóvenes que tienen redes sociales se sienten «en riesgo» debido a sus posts.

¿El consejo de la duquesa para los cibernautas? «Mientras estés construyendo tu marca, o conectando con tus amigos en línea, se consciente de lo que haces. Y entiende que no está limitado a solo ese momento. Estás creando una cámara de eco para ti».