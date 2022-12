Meghan Markle 'rara vez' usaba ropa de color porque quería 'mezclarse' con los royals, revela en la serie de Netflix

A lo largo de la serie documental de Harry y Meghan se han hecho varias revelaciones, pues en esta producción se aseguraron de revelar todo lo que ‘esconde’ la realeza británica y por qué esto los impulsó a abandonarla. Entre las varias cosas que quizá no sabíamos de la duquesa de Sussex, está la razón por la que nunca usaba ropa de colores. ¿Te habías fijado?

Meghan Markle revela en su serie que la realeza no le permitía usar ropa colorida

Entre los varios aspectos que mencionó sobre su vida como royal, Meghan Markle reveló que mantenía un guardarropa en tonos neutrales porque no tenía permitido usar el mismo color que el resto de la familia real.

“Difícilmente usaba color la mayoría de veces que estuve en Reino Unido”, explicó Meghan, seguido de una serie de imágenes que mostraban a la duquesa con conjuntos neutrales —beige, negro, café camello, café mocha y blanco—.

Por ejemplo, para el servicio de Navidad del 2018 vistió un vestido-abrigo azul marino mientras Kate llevaba uno color verde oscuro. Lo mismo pasó un año antes, cuando optó por un abrigo color camello y tocado café mientras la reina Isabel llevaba naranja chillante.

“Había una razón tras de ello”, dijo. “Según entiendo, no puedes usar el mismo color que su majestad si están juntos en un evento. Pero tampoco debes usar el mismo color que otros miembros de la realeza de más edad”. A lo que la duquesa se cuestionó, “¿cuál es el color que probablemente nunca usarán? Ah, los tonos apagados”.

Meghan Markle dijo que ella misma usaba colores apagados para “no hacer sentir avergonzada a la familia”

Aunque las reglas en cuestión del guardarropa sean esas, Meghan explicó que ella lo hacía por otras razones. “También fue para que pudiera mezclarme con ellos. No estoy tratando de sobresalir aquí. No hay una versión de mí formando parte de esta familia [….] No quiero avergonzar a la familia”.

Desde que viven en Estados Unidos, Meghan ha caminado por las alfombras rojas con tonalidades más llamativas. Ejemplo de ello el vestido Carolina Herrera rojo que llevó a una gala en Estados Unidos.

Esta teoría de ‘la prohibición para usar color’ fue desbancada por tabloides como Express UK que mencionan, “su guardarropa tuvo una gran variedad de colores en eventos y compromisos”,

Sin embargo, su guardarropa como miembro de la realeza mayor la vio usar una variedad de colores en varios eventos y compromisos, como muestran las imágenes a continuación".