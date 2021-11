Meghan Markle regresó a la alfombra roja con un sutil homenaje a la princesa Diana

El príncipe Harry y Meghan Markle no dejan de abrirse paso en el campo social norteamericano, y es que la pareja 'californiana' no ha parado de involucrarse en diversos eventos con causa, de trabajo (con plataformas de streaming) y ahora una gran alfombra roja. En el marco de Rememberance Day, los duques de Sussex llegaron a la gala Salute to Freedom 2021, donde Harry entregó un premio y Meghan sorprendió con su look y llevó un sutil homenaje a la princesa Diana.

Getty Images

Los duques de Sussex fueron protagonistas de una gala en Nueva York

Harry desfiló con un traje y lució algunas de sus medallas militares en la solapa del traje. Este fue el tema en torno a su discurso: "mi experiencia en el ejército me convirtió en quien soy hoy, y siempre estaré agradecido por las personas con las que puedo servir en cualquier lugar del mundo en el que estemos".

Durante la llegada, a Meghan le preguntaron '¿estás orgullosa de tu esposo?' a lo que respondió, 'siempre estoy orgullosa de él'.

El look de Meghan Markle de alfombra roja

Meghan robó varias miradas en su llegada con un modelo rojo de Carolina Herrera de la colección Pre-Fall 2022 con escote largo en 'U', tirantes, y falda abierta con caída detrás. Y llevó pumps del mismo color de Giuseppe Zanotti.

El discreto homenaje a Diana que hizo Meghan fue llevar el brazalete tenis de diamantes que le perteneció a la fallecida mamá de su esposo; lo usó junto con el brazalete Cartier 'Love' y aretes Birk’s Snowstorm de diamante. Y por supuesto, Harry y Meghan llevaron la amapola en conmemoración al Remembrance Day.

Getty Images

Getty Images

¿Qué te pareció el look de alfombra roja de Meghan Markle?