Meghan Markle, una «deshonra» para la familia real, afirma Felipe de Edimburgo

Felipe de Edimburgo «no comprende» por qué Meghan Markle no apoya a la familia real. Los testimonios que recoge un nuevo libro del duque.

Declaraciones como «no quererse involucrar nunca más con los Sussex» desde su salida, o estar «irritado», el príncipe Felipe pone en la mesa su sentir hacia Meghan Markle. Esta información yace en una nueva biografía que entrelaza varias sorpresas. Se titula Prince Phillip Revealed. A Man of His Century, escrito por la biógrafa real, Ingrid Seward.

Ingrid dio una entrevista con Sky News en la que expuso cómo el príncipe Felipe está «excepcionalmente decepcionado» de Meghan. Añadió que «Felipe simplemente no entiende por qué Meghan no pudo apoyar a Harry en lugar de querer tener una voz».

Felipe de Edimburgo dice que Meghan es una decepción para la familia real

Daily Mail recogió parte de esta entrevista y expuso otras demandas de Felipe. En ellas, la autora habla de que el propio duque hizo sacrificios para acompañar a la reina Isabel II cuando ascendió al trono en 1952: «Felipe abandonó su carrera naval para apoyar a la familia real. Después se convirtió en el partidario más confiable de su gran alteza«.

Este libro, de acuerdo con Newsweek, describe algunos de los arrepentimientos del duque de Edimburgo, quien en 2021 cumple 100 años. El medio rescata más información sobre lo que Seward expuso y dice: «Ha luchado mucho, por ejemplo, con el hecho de ver a su nieto abandonar los deberes y renunciar a su tierra natal. Todo lo que le importaba por ir hacia una vida de celebridad y egocentrismo en Norteamérica».

El primero de octubre el libro Prince Phillip Revealed. A Man of His Century salió a la venta. Así lo anunció su autora a través de redes.

Los duques de Sussex en la lupa del mundo

Meghan y Harry han negado que participarían en un reality show, rumor que molestaba a la familia real. The Sun declaró, acorde con diferentes testimonios, que la pareja quería hacer un reality «para mostrar a la Meghan real» y transparente. Después salió un vocero para negarlo. Una situación que se puso en la mira después de firmar un llamativo contrato de 150 millones de dólares con Netflix.

Y de la mano del caso de la salida de los duques, Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult es otro libro que profesa ser «explosivo». Narra lo sucedido en el Megxit y la reunión que los dos hermanos, hijos de Diana, tuvieron con la reina Isabel II previo a la salida definitiva de la familia real por parte de Harry.