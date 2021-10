Meghan Markle y su aparición sorpresa en ‘America’s Got Talent’

La duquesa de Sussex hizo una aparición sorpresa para un concursante especial de America’s Got Talent.

Uno de los programas más populares de la televisión americana recibió una visita exprés y virtual. Meghan Markle salió en America’s Got Talent para felicitar a uno de los concursantes por su historia, talento y participación en el show.

La invitada especial dio un cálido mensaje al finalista Archie Williams: «Solo quería hacerte saber cuánto nos movió tu historia y que te hemos celebrado cada semana, y no solamente porque estamos unidos con tu nombre. Así que, un mensaje muy especial que probablemente estaré diciendo toda mi vida, pero que en esta noche es específicamente para ti: Archie, estamos orgullosos de ti y te apoyamos, no podemos esperar para ver lo que harás. Estamos de tu lado, ¡bonita noche!».

Esta sería la segunda participación consecutiva de Meghan en televisión. Y aunque no fuese por actuar, su presencia dio mucha cabida. Ella y Harry aparecieron en el prime time de ABC en celebración a la lista de los 100 más influyentes de la revista Time. Durante el minuto que hablaron, tocaron el tema sobre la importancia de votar y no dejarse llevar por noticias falsas.

Quién es el finalista que recibió el cálido mensaje de Meghan

Archie William es un hombre de 59 años que fue condenado por violación agravada e intento de asesinato a los 22 años, en Louisiana. Cuando cumplió 12 años de su sentencia en prisión, se puso en contacto con Innocence Project, una organización sin fines de lucro comprometida a exonerar a las personas que fueron condenadas injustamente.

En la audición, según señala la revista People, dijo «sabía que era inocente, que no cometí ningún crimen. Pero siendo un chico negro y pobre, no tenía oportunidad económica para debatir con el estado de Louisiana».

En America’s Got Talent

AGT recogió el video de la audición de Archie para el programa. Señalaron que después de 37 años y gracias a la prueba de ADN que se hizo para demostrarlo inocente, interpretó Don’t Let the Sun Go Down on Me, de Elton John.

El juez Simon Cowell le dijo que la canción tomó «un nuevo significado. Eres una persona valiente, y esta audición jamás la olvidaré por el resto de mi vida, Archie».

Terry Crews, anfitrión de AGT, le preguntó a Archie cómo perseveró el tiempo que estuvo en la cárcel. Contestó que «la libertad viene de la mente. Al enfrentar tiempos oscuros, lo que hice fue rezar y cantar. Así obtuve paz».

America’s Got Talent es el show número uno de NBC y regresó en mayo con nuevos personajes, propuestas, presentaciones y más. Al juez, creador y productor ejecutivo, Simon Cowell, le acompañan el comediante Howie Mandel, la actriz Sofia Vergara y el ícono fashionista Heidi Klum.