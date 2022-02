"Mi bisabuela fue amante de tu tatarabuelo": esto le dijo Camilla al conocer a Carlos

Con las noticias de que Isabel II nombró reina consorte a Camilla Parker, el tema del romance entre la ahora duquesa de Cornualles y el príncipe de Gales está a flor de piel. ¿Pero ya sabías estos datos curiosos sobre cómo inició la historia de amor entre Carlos y Camilla?

Cómo se conocieron el príncipe Carlos y Camilla Parker-Bowles

Camila, segunda esposa del príncipe Carlos, durante mucho tiempo poco apreciada, ha tardado en conquistar el corazón de los británicos antes de convertirse en una pieza clave de la monarquía, destinada ahora a ser reina consorte.

Miembro de la alta burguesía de provincias, Camilla Shand conoció al príncipe en 1970 durante un partido de polo. Pese a no pertenecer a la nobleza, la joven se movía en los mismo círculos sociales que Carlos.

Nacida el 17 de julio de 1947, hija del mayor Bruce Shand y de Rosemary Cubitt, ricos terratenientes, fue educada en las mejores escuelas privadas, primero en Londres, después en Francia y Suiza.

Tiene incluso algún lazo con la familia real: bisnieta de Alice Keppel, una de la amantes del rey Eduardo VII, tatarabuelo de Carlos. Camila utilizó esta anécdota para abordar al príncipe en 1970: "¿Sabías que mi bisabuela fue amante de tu tatarabuelo?", le dijo la ahora duquesa de Cornualles al heredero.

Getty Images

¿Cómo fue la relación amorosa de Carlos y Camilla en la juventud?

La relación fue corta: Carlos entró en la Royal Navy y Camilla, cansada de esperar, se casó con uno de sus admiradores, el mayor Andrew Parker Bowles, con quien tuvo dos hijos.

Unos años después, ella misma animaría al príncipe de Gales a casarse con Diana. Pero, cuando ambos estaban aún casados, reanudaron su relación. La prensa llegó incluso a publicar sus conversaciones telefónicas íntimas.

Tras el divorcio de Carlos y Diana, en 1996, Camila, divorciada un año antes, pudo comenzar a aparecer públicamente junto a Carlos. Pero la muerte de la princesa en un accidente automovilístico, en agosto de 1997 en París, volvió a relegarla a la sombra.

Cuándo se casaron el príncipe Carlos y Camilla Parker

Poco a poco sin embargo Camilla logró dejar esa imagen, imponiéndose junto al príncipe hasta que en 2005 su situación se consagró con su boda en Windsor en presencia de la reina Isabel II.

Getty Images

Pero hacerse aceptar por la familia real, y sobre todo por los hijos de Carlos, los príncipes William y Harry, no fue fácil. Antes y desde su matrimonio, su estatuto —reina consorte o princesa consorte— fue objeto de interminables debates, a los que la reina Isabel puso fin.

La propia Camila no pedía nada. Tras su boda optó por no utilizar el título de princesa de Gales, demasiado asociado a Diana, para no herir la sensibilidad del público.

Con información de AFP