Negocios de los royals: qué hacen y a qué se dedican para aumentar su fortuna

Quien diga que ser miembro de la realeza es cosa fácil, es porque nunca ha estado en los zapatos de uno de ellos, ya que no solo se trata de ir a actos o ser patrono de alguna fundación: también hay que contribuir a fortalecer la fortuna de la familia. Pero ¿cómo lo hacen? Conoce los negocios de las monarquías europeas.

¿Cómo ganan dinero los miembros de la realeza?

La ambición por el poder y la riqueza son dos ingredientes que no pueden faltar cuando tu apellido es, por ejemplo, Windsor o Grimaldi, pero eso no significa que del pueblo vendrá cada centavo que entre a tus bolsillos, por lo que es necesario que cada miembro de la realeza haga su mejor esfuerzo y saque a flote sus cualidades y aficiones personales (un privilegio del que no todo el mundo goza) para, así, generar más riqueza personal y familiar.

Desde explotar la belleza de sus genes y trabajar como modelos hasta convertirse en diseñadores de interiores o manejar su propia marca de alimentos orgánicos, los royals, por increíble que parezca, también saben lo que es tener que cumplir con ciertos horarios y levantarse temprano, eso sí, solo algunas mañanas para asegurarse de que sus negocios marchen de modo correcto.

Negocios de las monarquías europeas

Los Grimaldi

Es indudable que los genes de la familia Grimaldi tienen una gran carga de perfección; basta ver el rostro de cualquiera de los herederos de la bellísima princesa Grace para saber que esos chicos, sin despeinarse, pueden hacer del modelaje su modo de vida.

Rainiero III

Así, además de las cualidades visionarias del príncipe Rainiero III, quien se encargó de dar fama mundial a la pequeña Mónaco después de que transformara el peñón y sus barrancos (que ocupan 2.5 kilómetros cuadrados de su territorio) en una zona chic y exclusiva que reporta anualmente una ganancia de 7.62 mil millones de euros, su esposa Grace Kelly, quien no nació siendo de sangre azul, siempre supo hacer uso de su belleza, que fue un verdadero legado para las siguientes generaciones de la familia.

Royals que son modelos

La rebelde Estefanía (por cierto, le molesta que la gente le siga poniendo este título), quien para ganar su propio dinero fue modelo y cantante, aunque ni Alberto ni Carolina de Mónaco optaron por desenvolverse en alguno de estos campos.

Pierre Casiraghi

Por su parte, Pierre Casiraghi es el orgullo de la familia. Estudioso y responsable, se encuentra a cargo de una compañía de helicópteros que se encarga de transportar a la familia real, a los integrantes del gobierno de su país y a los visitantes oficiales del principado de Mónaco.

Carlota Casiraghi

Por su parte, su hermana Carlota ha hecho fortuna en el mundo de la moda, no solo como embajadora de marcas de lujo, sino también como diseñadora de joyas en colaboración con la firma Montblanc.

Los Windsor

Carlos de Gales

El príncipe Carlos de Gales, quien es amante de pasar largas horas en solitario disfrutando de su huerto orgánico, del cual ha sabido sacar buen provecho.

En 2008 inauguró su tienda de comida orgánica, Duchy Original, donde vende mermeladas, jaleas, especies orgánicas, galletas de pistache, conservas, miel, utensilios de jardinería, juguetes de madera y otros accesorios y souvenirs, productos que, de quererlos, hasta la propia reina tiene que pagar.

Su visión de negocios también abarca las visitas guiadas a los jardines de Highgrove, su residencia, para la que siempre hay una larga lista de espera.

Los Bernadotte

Carlos Felipe de Suecia

Este royal, que se ha ganado el corazón de muchas mujeres en el mundo por su atractivo físico, sencillez y amor a su familia y a los animales, da un motivo más para admirarlo, y es que él no es asiduo a vivir de las arcas de la familia real, por lo cual fundó, junto a su amigo Oscar Kylberg, la empresa de diseño Bernadotte & Kylberg.

Vajillas, copas, floreros, alfombras, muebles, ropa y gafas son algunos de los productos a la venta en su página, pero aunque parezca que le va de maravilla, en términos y aspiraciones reales no es así, ya que, según el reporte fiscal que realizaron en 2017 los miembros de la casa real, el príncipe obtuvo en ese periodo una ganancia de poco más de 72 mil coronas suecas, que equivalen en promedio a unos 82 mil dólares. Aunque claro, ¡lo que cuenta es que es emprendedor!

Los Orange

Guillermo de Holanda

Si bien Guillermo de Holanda no es el más querido por su pueblo debido a sus derroches y a su afición por la caza de animales, no se puede decir que no se esfuerza por ganar su propio dinero, ya que desde hace 23 años trabaja para la línea aérea KLM y vuela regularmente en un avión modelo Fokker 70.

Esta afición-trabajo, que desempeña desde 2013, no solo le ha servido para producir ganancias personales y disfrutar de su actividad favorita, sino también para estar cerca de sus súbditos y servirles desde otra trinchera, ya que como reveló al periódico holandés De Telegraaf, en muchas ocasiones su voz ha sido reconocida por los pasajeros pese a que él nunca se presenta cuando habla en nombre del capitán de la aeronave.

A partir de que la aerolínea introdujo nuevos equipos, el soberano ha tenido que actualizarse y aprender a conducir los modelos Boeing 737 Business Jet, algo que lejos de incomodarlo le entusiasma.

Royals que no trabajan pero gastan

Ellos no son productivos ni emprendedores, sino un pesado gasto para sus respectivas casas reales: