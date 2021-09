Conoce los verdaderos nombres de los miembros de la realeza

Son aristócratas y miembros de la realeza que nos resultan familiares por su primer nombre, y nada más. Pero, ¿cuál es su apellido legal, cómo aparecen en sus pasaportes, cuál es su firma o cómo se llaman sus hijos? Conoce los nombres reales de la realeza.

Los nombres reales de la realeza

La familia real inglesa nunca usa su apellido, pero ocupan el de Windsor cuando lo necesitan. Diana de Gales, aun después de su divorcio, no volvió a usar su apelativo original, Spencer, y firmaba sencillamente Diana. Por otra parte, la reina Isabel II lo hace como Elizabeth R., esta última letra por Regina o reina, en latín.

Pero no siempre fue así, porque el apellido alemán Saxe-Coburg-Gotha que se supone debían heredar los hijos de la reina Victoria, de su esposo, el príncipe alemán Alberto, no fue adoptado por los descendientes, quienes no querían sonar demasiado germanos y deseaban un apellido inglés.

Cuáles son los nombres reales de la Familia Real Británica

Después de considerar llamarse Tudor-Stuart, e incluso utilizar England como apellido, en 1917 se adoptó el Windsor, inspirado en el castillo real del mismo nombre; aunque al casarse con el príncipe Felipe, los hijos de Isabel II debían llamarse Mountbatten, usando solamente el nombre de la aristocrática familia del príncipe, pero oficialmente no pudo ser así.

Y esto causó grandes problemas entre la monarca y su muy rebelde marido Felipe.

Como dato curioso, cuando su hija, la princesa Ana, se casó con el capitán Mark Phillips, lo hizo como Ana Mountbatten, aunque su hermano, el príncipe Eduardo, Earl de Wessex, se dio a llamar Eduardo Windsor, pero su esposa Sophie prefirió ser conocida como Sophie Wessex.

Y ahora que el príncipe William está casado con Kate, la pareja compartirá el apellido Mountbatten-Windsor, tal como aparece en su certificado de matrimonio. Asimismo, sus dos hijos, George y Charlotte, están registrados y bautizados con este apellido, y el Middleton de Kate ha desaparecido por completo.

Nombres reales de la realeza de Mónaco (Los Grimaldi)

Expertos explican que la realeza, si así lo desea, puede llevar el apellido principal de su familia, como es el caso de los Grimaldi en Mónaco, quienes se hacen llamar Carolina de Mónaco o Grace de Mónaco.

Los hijos de Alberto II de Mónaco, Jazmín y Alexandre tienen legalmente el apellido Grimaldi.

Familia real de Mónaco

Nombres reales de la familia real de Alemania (Hannover)

Los royals también pueden usar como segundo nombre el de la casa real de donde provienen, como es el caso del príncipe Ernesto de Hannover.

Su todavía esposa, Carolina, sigue firmando en algunas ocasiones como, Carolina Von Hannover.

O como aquel de la ex familia real de Prusia, Alemania y Rumania, los muy aristocráticos Hohenzollern, quienes se aseguran de usar este famoso apellido cuando quieren impresionar.

Utilizarlo les abre muchas puertas en restaurantes y hoteles, y les asegura invitaciones a eventos elegantes.

Ejemplo de esto es el príncipe Dimitri de Yugoslavia, que se dedica al diseño de joyas, vive en Nueva York y es descendiente de la desaparecida familia real de aquel país.

Nombres reales de la realeza de Holanda (Los Orangey)

La reina Máxima de Holanda, por ejemplo, ha puesto en algunos documentos M. Van Orange, usando como apellido el nombre de la casa real holandesa, aunque firma sencillamente como Maxima, omitiendo el acento en la primera vocal a como lo sería en español.

Familia real de Holanda

Nombres de la familia real española (Borbón)

Cuando son niños y van al colegio, los pequeños royals generalmente emplean el apellido paterno.

Este es el caso de las infantas Leonor y Sofía, que ponen el Borbón al igual que su padre, el príncipe Felipe, quien siempre fue Felipe de Borbón y Grecia, aludiendo como segundo apellido a la casa real de su madre, la reina Sofía.

Familia real de España

Los nombres de la familia real de Italia

En Italia, la casa real de Saboya lleva ese apelativo, como es el caso del joven Emanuele Filiberto de Saboya.

Familia real de Dinamarca

En el caso de los descendientes de Alexia de Grecia (hija del depuesto rey Constantino y Ana María de Dinamarca) con el plebeyo Carlos Morales, llevan como apellido Morales y De Grecia. ¡Interesante!

Nombres de la realeza en documentos oficiales

Cuando la reina de Inglaterra viaja, no necesita llevar pasaporte de ningún tipo, pero el príncipe Carlos sí lo necesita y dice Carlos, príncipe de la Casa Real.

En el caso de la fallecida Diana de Gales, quien sí tenía pasaporte, imitaba al viajar a muchos famosos y usaba diferentes alias, entre ellos viejos títulos en desuso de la familia real, lo que le divertía mucho.

