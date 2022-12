Nostradamus dice que el príncipe Harry será el rey, no William, y la monarquía británica puede ponerse a temblar

De acuerdo con una interpretación de las profecías de Nostradamus será el hijo menor del rey Carlos III y no el príncipe William, su primogénito, el que se convierta en el futuro monarca de Reino Unido.

Mario Reading es considerado uno de los intérpretes más acertados del profeta francés, Michel de Nôtre-Dame. Y es que a lo largo de la historia han existido muchas personas que han dedicado su vida a descifrar los famosos poemas de Nostradamus, en cuyas líneas se han confirmado acontecimientos mundiales que asombrosamente han sucedido tal como los escribió él.

El libro Nostradamus: Complete Prophecies for The Future, del escritor británico Mario Reading (2015), es un best seller internacional debido a su interpretación tan exacta. Mario confirmó que Nostradamus predijo la muerte de Isabel II en las fechas que sucedieron.

“El preámbulo es que la reina Isabel II morirá alrededor de 96 años, cinco antes del término de vida de su madre”.

Y ahora con la partida de la soberana una de las interpretaciones de Reading que más preocupa es la que Nostradamus predijo sobre la pronta abdicación del rey Carlos III debido al resentimiento del pueblo por lo sucedido con la princesa Diana.

“El príncipe Carlos tendrá 74 años en 2022 cuando asuma el trono, pero los resentimientos que cierta proporción de la población británica tiene contra él, luego de su divorcio de Diana, princesa de Gales, todavía persisten”.

Con respecto a la abdicación de Carlos, Mario apuntala: “Un hombre que nunca esperó ser rey lo reemplazará. Eso lo convertirá en el rey Enrique IX, de sólo 38 años”.

Es importante destacar que Harry cumplió 38 años el 15 de septiembre, lo que significa que la abdicación del rey Carlos III sería antes del 15 de septiembre de 2023, y el hecho de que Harry subiera al trono querría decir que el príncipe William ya no estaría vivo para esa fecha.

Lo preocupante de las predicciones es, primero, la exactitud de los poemas de Nostradamus y, segundo, que Reading ha sido uno de los mejores intérpretes del francés. ¿Qué ocurrirá en los próximos meses?