¿Por qué Meghan Markle no usa las joyas de la reina Isabel?

La reina Isabel de Inglaterra no querría que la duquesa de Sussex usase algunas de las invaluables joyas de la colección real, según indicó el diario británico Daily Mail.

Al parecer, su decisión se debe a la actitud exigente de Meghan, luego de que su esposo, el príncipe Harry, le hubiera dicho a su staff: “A Meghan le dan lo que ella pida”.

Un insider le contó al periódico londinense que de todas formas, la reina le sigue prestando algunas piezas, como la tiara que usó Meghan en su boda el pasado mayo.

Otra fuente indicó al periódico The Sun que es cierto que el palacio de Buckingham no quiere que todos los objetos de la colección real estén al alcance de Meghan, pero sí al de la futura princesa de Gales, Kate Middleton.

Desde la boda, la duquesa de Sussex no ha tenido oportunidad de lucir alguna pieza importante de la colección, pero esto según las fuentes, no quiere decir que no lo vaya a hacer en el futuro. Que seguramente sí lo hará. Ya veremos.

De hecho, hace unos días , de acuerdo con el Daily Mail, el príncipe de Gales tuvo un gran gesto con Meghan al darle algunos consejos de moda de cara su primera gira real en octubre pasado, cuando ella y el príncipe Harryviajaron a Oceanía.

Según dicho medio, el hijo de la reina Isabel intervino cuando escuchó que la duquesa de Sussex tenía planes de usar una tiara en su primera cena de Estado en Fiji. Le aconsejó que no podría utilizar dicho exclusivo accesorio para tal acontecimiento porque no era aconsejable hacer alarde de “extravagancia”. Esto podría tomarse como “una reminiscencia de una era pasada” en la que Inglaterra fue la rica colonia colonizadora.

Video: Sucopress / Foto: Getty Images