¿Por qué la princesa Leonor sigue vistiendo como si tuviera 6 años?

Seguro que alguna vez te has preguntado por qué la infanta Sofía y la princesa Leonor visten igual.

Pues bien, nosotras también lo hemos pensado. Y no llegamos a ninguna conclusión.

Además de compartir estilo, las hermanas también comparten armario (literalmente) y es que, más de una vez se han intercambiado prendas en un acto público.

No es que tengamos nada en contra de repetir outfit (si no lo hiciéramos, ¿qué sería de nosotras?), sin embargo, no entendemos por qué ambas llevan un estilo idéntico. Y lo que es peor, tampoco entendemos por qué la princesa Leonor lleva vistiendo igual desde que era prácticamente un bebé sin evolucionar acorde a su edad.

Muchos dicen que las hermanas son las mini royals peores vestidas de Europa, y es que, el corte clásico, sobrio y muchas veces no conforme a la situación de las jóvenes ha hecho que para los medios no haya pasado desapercibido que, en concreto Leonor, no vista como una niña 12 años (no es que exista un manual, pero hay palabras como «moda» o «tendencia» que parecen estar fuera de su diccionario).

Los vestidos con bordados en infinidad de colores, el lino blanco y las bailarinas con los que la hemos visto en sus escasas apariciones públicas cumplen siempre el mismo patrón.

¿Por qué la estilista de la princesa o la propia reina Letizia visten de manera tan simple a la heredera?

No estamos haciendo referencia a las marcas ya que, como era de esperar, las hermanas van vestidas con las firmas más caras en cuanto a moda infantil. Sino al hecho de que la futura reina, que cumplirá 13 años en octubre, sigue vistiendo como cuando tenía seis años y, además, idéntica a su hermana que es dos años menor.

A su estilo parece que siempre les falta algo: un toque de color, de diversión, de alegría… Algo característico de la moda preadolescente.

Sabemos que, claramente, la princesa no se puede poner lo que quiera por cuestiones de protocolo, pero querer que se mantenga infantil para siempre no es una buena opción ya que, con los años, la princesa irá cambiando de gustos.

En un intento por no diferenciar su posición en la Familia Real, los reyes han educado a sus hijas de la misma manera, sin cambio alguno; por lo que, en un intento de normalización, las han vestido igual durante toda su vida.

No obstante, este intento de apostar por una moda clásica y aburrida está desentonando con la edad que empiezan a cumplir las pequeñas.

¿Qué opinas?

Te recomendamos:

El look más futurista de la reina Letizia

Con información de Marie Claire.