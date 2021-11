¿Por qué la reina Letizia llevó el mismo vestido que tiene Victoria de Suecia?

No podemos negar que el estilo de las royals con 50 años o más es digno de la corona; entre ellas se encuentra la reina consorte de España, quien aún con 49 años se posiciona como una de las reinas que más están en la mira por su estilismo y guardarropa. La última cita de Letizia (junto con el rey Felipe VI) no fue la excepción para relucir en distintos looks. Curiosamente uno de ellos ya lo tenía otra royal.

Casa de S.M. el Rey

Los reyes de Suecia reciben a Felipe y Letizia con una cena de gala

El palacio real de Estocolmo se volvió el recinto predilecto para recibir a los reyes de España, donde el rey Carlos Gustavo y Silvia de Suecia fueron anfitriones en la cena de gala. Entre los presentes también estaban la futura reina, Victoria de Suecia con su esposo Danel Westling, y el galán príncipe Carlos Felipe con su esposa Sofía.

El rey Felipe, en su declaración ante los medios, dijo, "nuestra visita a Suecia nos ofrece una oportunidad excelente para dar un nuevo impulso a nuestras relaciones bilaterales". Y esta es de las primeras visitas de Estado que se realizan tras la pandemia.

Casa de S.M. el Rey

La reina Letizia llevó un vestido que ya tenía Victoria de Suecia (es low cost y sustentable)

Poco a poco vemos cómo la industria de la moda se compromete con la crisis climática, y de la mano está el apoyo de las royals por comprometerse a reciclar la ropa para detener este sobreconsumo.

Casa de S.M. el Rey

Una de las más dispuestas en poner de su apoyo con esta causa ha sido Victoria de Suecia, apostando por líneas amigables con el ambiente y llevando marcas low cost. Este fue precisamente el guiño que Letizia usó para la cena de gala, donde llevó un modelo H&M de la colección Conscious, confeccionado en poliéster reciclado y tul.

Instagram Casa Real de Suecia

Este divino modelo azul marino ya lo había usado Victoria como parte de las fotos oficiales de su 10º aniversario de bodas; solo que la heredera arregló el vestido con manga corta y Letizia lo llevó en tirantes anchos con cuello redondo.

¿Qué diseño de vestido te gusta más, el de Victoria o el de Lezitia?