¿Por qué nadie puede saber qué sombrero se pondrá Isabel II cada año para Ascot?

La familia real es uno de los temas favoritos sobre los que apostar de los británicos, que no dejan escapar nunca la oportunidad de especular con qué nombres elegirán los royals para sus retoños o cuándo nacerán los nuevos miembros de la monarquía.

Desde hace décadas se apuesta, por ejemplo, acerca del color de los sombreros que lucirá la reina Isabel II cada año en las carreras de caballos de Ascot y, ahora, su estilista desde hace más de un cuarto de siglo, Angela Kelly, reveló que la soberana tiene un truco para evitar que se filtren los detalles sobre su vestuario y algún empleado del palacio pueda utilizar esa información privilegiada de forma fraudulenta.

Todo calculado

Según revela en su libro ‘The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and The Wardrobe’, que escribió tras obtener un permiso especial de la monarca, cada mañana de las cinco jornadas que dura el evento, ella coloca cuatro o cinco sombreros de distintos colores y estilos en un lugar muy visible del vestidor de Isabel.

«Cualquiera que pase por la habitación los puede ver sin problema: no se esconden en un armario como si se tratara de un secreto. De esa manera se evita que alguien consiga echarle un vistazo al que ella pretende ponerse y apueste una cantidad inmensa de dinero en el color correcto del sombrero que llevará el primer día de Ascot. Eso sería hacer trampa y resultaría muy injusto para los demás», explicó Angela.

En realidad, eso ya sucedió en una ocasión en el pasado, de ahí que se tomaran medidas al respecto para mantener el misterio en torno al accesorio más icónico de la reina hasta el último momento.

«Me quedé horrorizada cuando me enteré de lo que había pasado al día siguiente por los periódicos. Cuando Ascot terminó, me reuní con el dueño de la casa de apuestas Paddy Power y acabamos acordando que las apuestas sobre el color del sombrero se cerrarían a una hora determinada para evitar posibles trampas», reveló.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images