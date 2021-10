Por qué uno de los diseñadores de Lady Di despreció a Kate Middleton

El estilo de la duquesa de Cambridge es del desagrado de Paul Costelloe, quien fuera el diseñador personal de la princesa Diana y uno de los favoritos de la fallecida royal. Pero este diseñador de origen irlandés no comparte mucho gusto por Kate Middleton —como la mayoría de los ingleses—, y en alguna ocasión declaró que "Kate no es tan genuina como Lady Di".

Paul Costelloe, uno de los diseñadores preferidos de Diana, desaprueva el estilo de Kate Middleton

Kate Middleton, esposa del hijo mayor de la princesa Diana, se ha convertido en un icono de moda en la Gran Bretaña y en varias partes del mundo. Su sobrio y elegante estilo ha servido de ejemplo para muchas inglesas, en su nación, así como para ganarse adeptos de parte de importantes exponentes de la moda, con excepción de Paul Costelloe, quien fungió como diseñador personal de Lady Di.

La princesa Diana en su tour por Canadá usando un traje rosa diseñado por Paul Costelloe. Getty Images

A sus casi 80 años, el creativo irlandés confesó su desagrado por el modo en el que viste la duquesa de Cambridge en comparación al porte de la princesa de Gales.

"Me decepcionó bastante su portada en Vogue", aseguró el diseñador. "No se parece en nada a la princesa Diana. No hay duda de que es impresionante, pero podían haber hecho más por esa portada. Kate no es tan genuina como la princesa Diana. No ofrece la emoción, lo inesperado ni la vulnerabilidad que ofrecía Diana; está siguiendo a la perfección el papel de nuera perfecta", declaró —vía Daily Mail en 2015.

También resaltó la influencia que tiene Kate de parte de su madre para vestirse y la que tuvo, en su momento, Diana. "La madre de Diana (Frances Roche) era una aristócrata, mientras que la de Kate (Carole Middleton) era azafata de vuelo", añadió el diseñador.

Después de la muerte de Diana, Costelloe siguió en contacto con la familia real británica. Aún trabaja con la princesa Ana (hija de Isabel II) y con su hija, Zara Tindall, por lo que no titubeó en ofrecerle sus servicios a Kate, "sería genial si usara algo de mi colección".

El estilo de Kate Middleton se criticó en sus inicios como royal

El de Costelloe no sería el primer comentario de desaprobación para Kate, pues años después la columnista Jan Moir criticó lo que la duquesa llevó a su gira por Suecia y Noruega en 2018. Según ella, recibió diversos comentarios de varios de sus lectores en Daily Mail señalando que Kate Middleton lucía espantosamente en desacorde a su edad. Algunos hasta la han comparado con el estilo de la duquesa de Cornwall, Camilla Parker.

Getty Images

"Por ejemplo, en Wednesday Mail, me dijeron que la duquesa de Cambridge llevaba el vestido de seda Erdem más atroz, con un precio de casi 2,800 dólares, y que les recordaba cuando Julie Andrews bajó las cortinas en The Sound Of Music para hacer juegos para los niños", relató.

Getty Images

"Aún más preocupante fue otro vestido, de Erdem, que lució después, el cual sería más adecuado para alguien de mi edad", expresó la experta, de 60 años. "Estas prendas son provistas por un estilista. Seguramente alguien tan hermosa como Kate podría tomar mejores decisiones ella misma", agregó.

A pesar de estos señalamientos, consideró que aún hay esperanza para la futura reina consorte: "En la cena en Noruega de 2018, la duquesa lució un vestido de noche de color rosa pálido y, al final, volvió a dar de qué hablar favorablemente". "Era majestuoso, elegante e, incluso, tenía una capa de supergirl, que le daba un brillo heroico", destacó. ¿Qué habría opinado la columnista del vestido que llevó Kate a la premiere de No Time to Die?