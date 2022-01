Príncipe Harry no regresa a Reino Unido porque "corren peligro él y su familia"

Lilibet Diana, hija de Harry y Meghan, es la primera y única bisnieta de la reina Isabel II nacida fuera de Reino Unido. Su llegada se dio en el marco de la separación de los duques de Sussex de la realeza británica, y junto con Archie (el primer hijo) residen en Estados Unidos.

Ahora se dio a conocer que Harry presentó una acción en justicia para poder recibir protección personal en cuanto decida viajar a Reino Unido —pero no pinta para ser una visita a futuro cercano.

Getty Images

Príncipe Harry en conflicto con el gobierno británico

El príncipe Harry presentó una acción legal contra el gobierno británico respecto a la seguridad privada para él y su familia en cuanto pisen el suelo de Reino Unido. Según el representante legal, el príncipe pide pagar por su cuenta por dicha seguridad, pero no se lo están permitiendo.

A los duques se les retiró la protección policial que tenían cuando renunciaron a la realeza, por eso Harry ha solicitado pagar la seguridad de su bolsillo —considerando que decidieron volverse económicamente independientes. Pero según información de agencias, este permiso se lo negó el Ministerio del Interior.

¿Harry corre peligro en Reino Unido?

Esta solicitud viene de la mano del percance que tuvo en verano de 2021, cuando "su seguridad estuvo en juego debido a la ausencia de protección policial cuando se retiró de un acto caritativo" —su coche fue perseguido por paparazzis en Londres.

El príncipe quiere volver con sus hijos a su país natal pero "no pueden regresar" porque es demasiado peligroso, declaró un representante legal de Harry, citando amenazas "extremistas y neonazis".

El representante insiste en que "Reino Unido siempre será la patria del príncipe Harry y un país en el que quiere que su mujer y sus hijos estén seguros", según un comunicado a la agencia británica PA.

Getty Images

¿Cuándo conocerá la reina Isabel II a Lilibet Diana?

Lilibet, de siete meses, todavía no conoce a su bisabuela Isabel II ni a su abuelo, el príncipe Carlos. Asimismo, el representante legal de Harry añade: ya que "no se puede reproducir la misma protección policial de los duques de Sussex en Estados Unidos, el príncipe Harry y su familia no pueden regresar a su hogar".

Aunque las celebraciones del jubileo de platino de la reina sean una excelente excusa para que Harry, Meghan y sus hijos vuelen hacia Reino Unido, no hay fecha estipulada para que esto suceda.

Mail on Sunday apunta que si esta batalla se dirige al Tribunal Superior, sería la primera vez que un miembro de la familia real presenta un caso cotra el gobierno de la monarca.

Con información de AFP