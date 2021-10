Pronósticos para el bebé Sussex

El matrimonio del momento, conformado por el príncipe Harry y Meghan Markle, ha hecho un trabajo inusual en el protocolario mundo de la realeza británica para dar la bienvenida a su hijo. ¿Qué podemos esperar luego de su llegada?

Desde el histórico anuncio del embarazo de Meghan en 2018, las especulaciones no han parado en torno del porvenir de los integrantes del ducado de Sussex, así como de la familia real extensa, incluso, sobre las responsabilidades que trae a cuentas el nuevo integrante, por ejemplo, ser el mediador para la reconciliación de los conflictivos parientes de la estrella de televisión estadounidense.

Ningún otro arribo de un baby royal había despertado tanta curiosidad como éste.

Y es que habría sido el cuarto nieto de la princesa Diana, y a su alrededor surgen incontables preguntas.

Desde si heredará algún rasgo de su famosa abuela hasta la manera en que su presencia impactará en la Casa Real Británica, y no porque ocupe una posición primordial en la línea de sucesión, sino por el interés de presenciar cómo el príncipe Harry, se convertirá en un padre comprometido.

Asimismo, si la nueva mamá hará honor a su apodo “Me-gain”, cuyo significado es ‘Yo gano’, como ha sido bautizada por los empleados del Palacio de Kensington.

Harry, ¿papá presente y amoroso?

El príncipe rebelde ocupa un lugar especial en el corazón de los británicos gracias a su comportamiento natural, a su frescura y por demostrar que es un amante de la unión familiar.

De hecho, una de sus más grandes ilusiones siempre fue tener una familia propia para cuidar de ella. Así que después de su matrimonio con Meghan se puede decir que es el marido perfecto, ya que con la llegada de su primer descendiente marcará precedente.

La redención de Meghan

Es cierto que la duquesa de Sussex ha sufrido ataques desde su compromiso con Harry, y estos últimos meses han sido, quizá, los peores de su vida, ya que, no obstante de ser sido testigo de las renuncias de sus colaboradores; su afán de cambiar las tradiciones reales, como educar a su hijo para que decida su orientación sexual, o el excéntrico baby shower donde fue festejada por sus célebres amigas, entre otros, la han colocado en una posición vulnerable.

Más puntos a su favor

¿Qué ganaría ella al ser presa del escarnio de su familia una vez más? Quedar como la buena de la historia y acallar así a las voces que reclaman su comportamiento y mal carácter, tal como lo ha hecho Dickie Arbiter, exsecretario de prensa de la reina Isabel II, quien le ha recordado su papel en la Casa Real: “Meghan no debe intentar pasarse de lista ni realizar las cosas por sí misma. Lo que tiene que hacer es olvidar que está en la red carpet del espectáculo. Ahora se encuentra en la alfombra carmesí de la monarquía. Tiene un papel de apoyo, de Harry y también de la reina… La única meta es asegurar la supervivencia de la familia real, por lo que nadie puede ser más grande que la Corona, a no ser que se trate del rey o del heredero”, expresó Arbiter a Nine News de Australia.

¿Y qué dicen los astros acerca del royal baby?

El retoño de los duques de Sussex es afortunado al haber recibido las predicciones astrológicas de quien un día fue la astróloga de cabecera de Lady Di, Penny Thornton, quien ha asegurado que tendrá una personalidad poco convencional y buscará ser fiel a su esencia, característica que embona a la perfección con la identidad de sus padres, que con frecuencia procuran lo mismo.

“Ello se debe a que Harry y Meghan se ven a sí mismos como una pareja real y quieren crearse un papel muy diferente”, asegura la experta.

Y sobre su signo, el bebé real es regido por Tauro, lo que en todo caso le acuñaría un carácter estable y firme, sería amante de las cosas perdurables y un luchador incansable para hacer realidad sus propósitos.

“Este bebé será brillante y experimental, no podrá adaptarse a molde alguno. Y aunque a los Tauro les gusta conformarse, no sería complaciente”, ha declarado Penny Thornton.

También ha expresado a People que será franco, deportista, aventurero, independiente y extrovertido, lo cual no sería de extrañar, pues estas características son muy propias del príncipe Harry.

Y con respecto a quién de sus primos será su mejor compañía, Thornton no ha dudado en asegurar que esta posición privilegiada la ocupará Louis, el menor de los hijos del príncipe William, con quien se llevará mejor debido a que los astros jugarán un papel importante, y es que el pequeño Louis tiene una conjunción sol-urano que lo convertirá en su alma gemela.