Próxima audiencia de Meghan contra un periódico británico y acusaciones sobre ‘Finding Freedom

Declaraciones para Finding Freedom y seguimiento del caso contra Associated Newspapers. ¿En qué va este caso?

Se develaron dos importantes declaraciones sobre lo que va de la audiencia de Meghan Markle contra Associated Newspapers: la fecha del segundo juicio (21 de enero del 2021) y la negación de haber participado en Finding Freedom, la biografía de los duques de Sussex.

Esto sale a la luz después de perder la primera batalle legal contra Associated Newspapers. Meghan los demandó por un artículo que apareció en Mail on Sunday y Daily Mail que contenía una carta dirigida a su papá, Thomas Markle, en 2019.

(Foto: Getty Images)

Te puede interesar: Meghan Markle reaparece en público desde su casa en Los Ángeles

El «nuevo movimiento»: afirman que Meghan y Harry cooperaron para Finding Freedom

De acuerdo con The Guardian, se dio a conocer que el abogado de los duques de Sussex, Justin Rushbrooke, declaró: «El demandante y su esposo no colaboraron con los autores en el libro, tampoco fueron entrevistados ni proporcionaron fotografías para los autores del libro».

Esto fue después de que el abogado de Associated Newspapers argumentara que Meghan «cooperó con los autores de Finding Freedom para poner su versión de ciertos eventos». El mismo artículo del diario británico señaló que por parte de AN se dijo: «da la impresión de que Finding Freedom tiene amplia cooperación de la pareja».

(Foto: Getty Images)

El libro es una pieza biográfica de 400 páginas escritas por Omid Scobie y Carolyn Durand, dos reporteros de la realeza. A cinco días de su lanzamiento, alcanzó 31 mil copias vendidas en Reino Unido, de acuerdo con Nielsen Book.

No ha sido un camino sencillo hacia juicio

Datos del medio aseguran que las acciones legales para Meghan costarán 1,8 millones de libras esterlinas, y 1,23 millones para el grupo editorial.

El artículo por el que los duques de Sussex demandaron al medio se titula Revealed: The letter showing the true tragedy of Meghan’s rift with a father she says has ‘broken her heart into a million pieces’.» Tiempo atrás, Markle respondió que «contaron» lo más profundo de sus sentimientos. Y fue, también, un altercado contra sus derechos a la privacidad.