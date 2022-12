Qué ha sido de Thomas Markle, el papá de Meghan que 'se vendió' a los tabloides y no fue a la boda real

La explosiva serie de Harry y Meghan Markle cuenta con testimonios de amigos y familiares, pero no todos los contactos de los duques de Sussex quisieron dar su versión de la historia. Y alguien que sale a la luz es el papá de Meghan, Thomas Markle, quien dio mucho de qué hablar cuando se avecinaba la esperada boda real de la ahora pareja de exroyals.

¿Quién es el papá de Meghan Markle?

Thomas Markle es el padre de Meghan, de actualmente 78 años y director de iluminación de televisión y director de fotografía retirado. Fue co-receptor de un Daytime Emmy por Iluminación Sobresaliente en la serie General Hospital, serie con la que fue nominado a este premio al menos siete veces más.

En cuanto a su vida personal, su primera esposa fue Roslyn Loveless —se casaron en 1964 y tuvieron dos hijos: Yvonne Marie Markle (después se cambió el nombre a ‘Samantha Markle’) y Thomas Wayne Markle Jr.; se divorciaron en 1975. Su segunda esposa fue Doria Ragland, con quien se casó en 1979 y tuvieron a Meghan Markle en 1981.

Meghan tenía dos años cuando sus papás se separaron, y el divorcio de Thomas y Doria se convretó en 1987. Markle se quedó por una temporada al cuidado de su hija y pagó por toda su educación y por otros gastos de manutención. Pero Thomas terminó en bancarrota por una deuda y en 2016 se mudó a Rosarito, México.

¿Qué hizo el papá de Meghan Markle?

"Aunque mis padres fueron buenos en hacer co-parenting, piensas en cómo eso influye lo que eres y lo que quieres", dijo Meghan en su serie sobre crecer con padres divorciados. “Estaba con mi mamá durante la semana y luego con mi papá los fines de semana. Y mi papá vivía solo. Tenía dos hijos adultos que se habían mudado de su casa".

“Toda mi vida fui una niña de papá y estuve mucho con él. Pero también recuerdo que me sentía sola, quería tener más gente a mi alrededor”, mencionó Meghan Markle en la serie.

Todos los comentarios hechos por Meghan sobre su papá son de sorpresa, pues ambos han estado separados desde su compromiso con Harry, y a raíz de la boda surgieron muchas polémicas para el cineasta retirado. La serie muestra videos noventeros de Meghan cuando era niña pasando tiempo con Thomas; él mismo participaba en las producciones escolares de Meghan cuando ésta actuaba en el pequeño teatro.

Y aunque la duquesa jamás ha hablado de su papá en el pasado, apenas con Oprah Winfrey, en 2021, dijo, “me duele mucho —digo, perdí a mi papá”. La relación padre e hija se desplomó cuando se supo que Thomas había vendido fotografías de él a los paparazzis a cambio de dinero, después comenzó a tomar entrevistas pagadas y esto destrozó la confianza de Meghan hacia su papá.

El día de la boda de Harry y Meghan, Thomas Markle no acudió porque estuvo en un hospital después de sufrir un infarto. Sobre esto, Meghan relata que trató de comunicarse con su papá, pues no le contestaba los mensajes ni las llamadas, hasta que le respondió un mensaje en un tono “que no parecía él, su teléfono lo tenía alguien más”.

En 2018 salió la polémica noticia de la carta que Meghan Marke le escribió a su papá, misma en que le ruega dejar de hablar con los tabloides y en la que mencionó, "tus acciones rompieron mi corazón en millones de pedazos —no simplemente porque hayas fabricado un dolor tan innecesario e injustificado, sino por haber tomado la decisión de no decir la verdad mientras eras manipulado en esto. Algo que nunca entenderé".

Al día de hoy, el papá de Meghan Markle no conoce a sus nietos, Archie y Lili Diana.