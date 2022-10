Qué maquillaje usan Kate Middleton, Letizia y más royals

Recopilamos los trucos y productos que forman parte del ritual de belleza de seis integrantes de la realeza, ¿quieres probarlos?

Su alhajero puede estar desbordando de joyas cargadas de historia y repletas de gemas preciosas, pero su tocador es tema aparte.

En él se combinan tratamientos exclusivos con productos que se pueden conseguir hasta en la farmacia.

Por eso nos dimos a la tarea de rastrear esos objetos de culto que han realzado la belleza de princesas, reinas, duquesas y herederas, los cuales vale la pena probar.

1) ¿Qué labial usa Kate Middleton?

A sus 40 años, la ahora princesa de Gales abandera un maquillaje clásico, con ojos ligeramente ahumados, mejillas rosadas y labios relucientes.

¿Su truco? Un gloss de Clarins.

Aunque no habla sobre sus productos favoritos, durante uno de los campeonatos de Wimbledon de 2019 la vimos con el labial en las manos.

También se sabe que, para mimar su piel, usa aceite de rosa mosqueta, que regula la elasticidad cutánea e hidratación.

2) ¿Qué maquillaje usa Letizia?

Por medio de su facialista Carmen Navarro conocemos los secretos de la reina Letizia, de 50 años, quien es una disciplinada de la belleza y se realiza peelings enzimáticos periódicamente.

Letizia es fan de la vitamina C y de un suero nutritivo antiedad de Sisley (mismo que aplica con movimientos gestuales tipo yoga facial).

En cuanto a aromas, quienes la rodean afirman que usa Aire, de Loewe.

3) ¿Qué maquillaje usa Olympia de Grecia?

Es toda una referente de moda y le gusta compartir sus obsesiones de belleza, como lo son las extensiones de pestañas y los faciales de efecto lifting.

En materia de skincare, la royal ama los beneficios del ácido hialurónico, tanto así que lanzó un suero de edición limitada junto con The Organic Pharmacy el año pasado.

Mientras que sus básicos de maquillaje son el corrector de Nars y la máscara de pestañas de Maybelline.

4) El maquillaje de Carlota Casiraghi

Quien fuera imagen de la línea de cosméticos de Gucci sigue imponiendo diferentes estilos de maquillaje.

De hecho, recientemente vimos a la royal, de 36 años, coordinar el color de un vestido de Chanel, con su manicura.

También sabe consejos de expertos, como usar delineador beige sobre la línea de agua, para crear un efecto de ojos más abiertos. Técnica que aprendió de la maquillista Pat McGrath.

Y en su día a día ama las brumas faciales.

5) ¿Qué maquillaje usaba la princesa Diana?

Para cuidar su piel, la princesa usaba la crema Multi-Active de Clarins.

Sobre el resto de sus trucos de belleza es por medio de quien fuera su maquillista personal, Mary Greenwell, que estamos al tanto de los detalles.

Todo comenzaba con una dosis de bálsamo de labios y seguía con sus productos faciales, siempre aplicados con un masaje.

El truco para resaltar su mirada: sombra de ojos marrón en las raíces de las pestañas inferiores.

Sobre su aroma, uno de los que usaba era Bluebell, de Penhaligonr’s.

6) El maquillaje de Beatrice Borromeo

A días de cumplir 37 años, la royal monegasca es famosa por su look boho chic, donde peinados

de trenzas, coletas con mascadas y turbantes son frecuentes.

Sobre sus básicos confesó su afición por el bálsamo de labios y el aroma floral de Tea Rose, de Perfumer’s Workshop.

En maquillaje, Fabienne Albin, quien la arregló para el Gran Premio de Mónaco, mostró los productos que usó, destacando las bases de Make Up For Ever.