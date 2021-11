¿Qué tan parecida luce Elizabeth Debicki a Lady Di con el 'vestido de la venganza'?

Tenemos un nuevo aditamento a los looks de The Crown que imitaron perfectamente los armarios de la realeza, y es una de las prendas más habladas históricamente: el revenge dress, vestido de la 'venganza', de la princesa Diana.

El afamado vestido de la venganza de Lady Di es sin duda uno de sus mejores revenge looks, pues fue el que usó para sopesar las revelaciones de infidelidad del príncipe Carlos en 1996. Color negro, de longitud corta, escote Bardot y medias negras transparentes, así se presentó Diana para iniciar el declive de su infeliz matrimonio —del que alguna vez declaró con Martin Bashir que 'tres es multitud', haciendo metáfora al amorío que el príncipe de Gales tenía con Camilla Parker.

Elizabeth Debicki como la princesa Diana para 'The Crown' / Getty Images y Twitter

Elizabeth Debicki recrea el look del 'vestido de la venganza' de la princesa Diana

La actriz de 31 años interpretará a Diana para la quinta temporada de The Crown, y eso significa que la veremos enfundada en varios de los mejores looks de alfombra roja de Lady Di y un par más que resultaron tan icónicos como el revenge dress.

Los cibernautas se aseguraron de remarcar el parecido que hay entre las dos mujeres, mencionando, "las fotos de Elizabeth Debicki como Diana y todos podemos estar de acuerdo en algo: el parecido es intrigante". Otro más comentó "¿acaso Debicki nació para interpretar a la princesa Diana?".

Así era el vestido de la venganza de la princesa Diana

Hagamos un viaje al pasado, específicamente a 1994 cuando se destapó un secreto a voces: el príncipe Carlos de Inglaterra admitía en televisión que le había sido infiel a Lady Di con Camilla Parker.

Para ese año, los príncipes de Gales ya no estaban juntos, pero eso no significó un gran dolor y una humillación para la princesa Diana, quien como mecanismo de defensa, en lugar de ponerse a llorar por los rincones y hacerse la víctima, se empoderó y no tardó en dejar claro que estaba bien.

En su primera aparición pública, la convertida en la soltera más codiciada de la familia real rompía el protocolo al usar un vestido que gritaba a los cuatro vientos: «Soy dueña de mi libertad y no cumplo con lo establecido».

La princesa Diana encabezó un evento en The Serpentine Gallery, en Londres, con un sugerente minivestido negro con escote Bardot, de Christina Stambolia, y que había estado tres años muy bien guardado en el clóset de Lady Di, ya que era «muy revelador» para ser usado en el círculo royal. Pero como en realidad ya no formaba parte de éste, decidió estrenarlo por todo lo alto.

Una gargantilla con varias filas de perlas con un enorme zafiro y pendientes de perlas en forma de gota completaron su impactante look.