¿Quién inspira al príncipe William sobre las acciones para combatir el cambio climático?

El duque de Cambridge ha alzado la voz sobre su preocupación con el medio ambiente. Acaba de decir quiénes lo inspiran sobre las acciones para combatir el cambio climático.

William develó cuál es su deseo para el mundo: poderlo cambiar para el 2030, frenando los efectos del cambio climático. Pero para ello, se necesita un equipo. Por eso, el duque de Cambridge reveló quién lo inspira para tomar acción en el tema de ecología.

(Foto: Getty Images)

El príncipe William dice que las inacciones para el cambio climático «lo mantienen despierto por la noche»

El duque participó en Outrage + Optimism, un podcast semanal presentado por los fundadores de Global Optimism para debatir sobre el cambio climático. Este tema y la apatía con la que se trata «mantienen despierto a William por la noche», comentó.

El royal criticó «la falta de voluntad política» para llevar temas ambientales a la mesa, mismos que él considera «de suma importancia». William declaró: «todos sabemos hacia dónde nos dirigimos y estos son los temas importantes que debemos tratar. Creo que atenderlos desde la política, y con compromiso, hará otra historia».

Príncipe William. (Foto: Getty Images)

Las personas que inspiran a William por tomar acciones ambientales

William aplaudió el trabajo de Greta Thunberg y las generaciones jóvenes. Añadió que la activista medioambiental de 17 años ha creado una «oleada de opiniones».

Añadió que «si las generaciones jóvenes están en pie de guerra sobre su futuro, considero que los políticos y el poder político deben escuchar y actuar conforme lo que dicen».

Te puede interesar: El príncipe William sigue los pasos de Diana tras una visita especial

«Me indigna la inacción», comentó el duque.

Y mientras las palabras de William resuenan en medios, el padre de tres se ha asegurado de que sus hijos sigan un camino consciente sobre el medio ambiente. George, Charlotte y Louise platicaron con su naturalista favorito, David Attenborough, sobre animales en peligro de extinción. No hay duda de que los pequeños se llenan poco a poco de las consternaciones y acciones sobre la crisis climática.

«Es probable que suene cliché, pero eso es lo que más me conflictúa. Especialmente porque estoy en una posición de responsabilidad, o liderazgo. Y siento que puedo hacer mucho más si me dan esa habilidad. Por eso no entiendo por qué quienes tienen las palancas, no lo hacen», comentó el duque. Y esto es parte de lo que lo «mantiene despierto».

No te pierdas: Conoce de qué trata el nuevo nombramiento del príncipe William

William acaba de lanzar el premio Earthshot, que promete ser un «nobel del medio ambiente», junto con Attenborough. Entregarán cada año cinco premios de un millón de libras (1,3 millones de dólares o 1,1 millones de euros) para “incentivar el cambio y ayudar a reparar nuestro planeta en los próximos diez años”, como anunció el palbacio de Kensington.