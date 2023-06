¿Quiénes han sido los amores del Príncipe William?

Mientras llega el día en el que el Príncipe William tome su lugar como rey, les contamos quiénes han sido las novias de este monarca en espera. Por muchos años pensamos que la vida amorosa de William era mucho más estable que la de su hermano Harry, pero no. También en su caso la lista es larga.



Rose Farquhar

El primer amor nunca se olvida y para William, Rose fue esa novia de la que se enamoró cuando apenas tenía 18 años. Ustedes pensarán que ya era mayor para apenas haber tenido una novia, pero es que la muerte de su madre en 1997 cuando apenas tenia 15 años provocó que el mundo del príncipe se viniera abajo. Fue hasta el año 2000 cuando salió con esta actriz y cantante a quien conoció cuando eran unos niños.

Jecca Craig

Ese mismo año, cuando William se tomó un año sabático después de terminar el bachillerato en Eton, entre sus múltiples viajes visitó Kenia, lugar de origen de Jecca y donde su familia cuenta con una reserva natural impresionante. Dicen que fue el gran amor de juventud de William y quien puso en peligro muchas veces su noviazgo con Kate. Tal fue el impacto de Jecca en la vida de William que en uno de sus cumpleaños tiempo después, el príncipe celebró con una gran fiesta temática africana en el palacio de Buckigham. Algunos aseguran que la propia reina Isabel II estaba preocupada ya que esta joven nunca fue del agrado de los Windsor. La relación con Jecca fue intermitente, se sabe en qué año inició pero no se sabe con exactitud cuándo todo terminó entre ellos.

Arabella Musgrave

Durante una fiesta navideña en el 2001, William conoció a Arabella que era hija Nicholas Musgrave, uno de los directivos del club de polo donde solía jugar el príncipe. Esta talentosa ejecutiva que forma parte del equipo de relaciones públicas de la firma Gucci, fue durante algunos meses novia del nieto de la monarca. Él la terminó poco antes de matricularse en la Universidad de St. Andrews aunque más tarde volvieron por poco tiempo.

Carly Massy-Birch

Recién llegado a la Universidad de St. Andrews William comenzó a salir con Carly y aunque lo suyo duró muy poco, al día de hoy siguen siendo buenos amigos. William la terminó para volver con Arabella.

Olivia Hunt

En 2002 William salió con Olivia, por aquel entonces él ya era muy amigo de Kate a quien sólo veía como una compañera más. Un día Olivia le pidió que la acompañara al Fashion Show de la Universidad. ¡Grave error! Para sorpresa de William en un momento de la noche apareció Kate Middleton desfilando en traje de baño y con un vestido transparente. William quedó prendado de Kate.

Kate Middleton

Con Kate ya todos conocemos la historia. dicen que se matriculó en la misma universidad de William de último momento con la intención de conquistarlo. Si es cierto o no esta historia nunca lo sabremos. Su noviazgo duró desde el 2003 hasta el 2010 con un breve rompimiento de unos meses en el 2007. Kate y su familia le dieron a William un hogar. Pronto el hijo de Carlos fue uno más de la familia. William le pidió matrimonio durante un viaje a Botsuana con el anillo de zafiro que perteneció a su madre, la princesa Diana. El 29 de abril de 2011 se casaron en la Abadía de Westminster.

Rose Hanbury

Cuando en 2011 William y Kate se casaron, la reina Isabel II de regalo de bodas, les obsequió Anmer Hall una hermosa casa en el condado de Norfolk. Para Kate esta casa es su verdadero hogar, ahí comenzó a frecuentar los lugares de la zona y empezó a hacer vida social. Fue entonces cuando conoció a Rose Hanbury, esposa del marqués David Cholmondeley, ellos también tienen hijos pequeños así que las dos parejas tenían muchas cosas en común.

Los dos matrimonios se hicieron buenos amigos y fue en el año 2018 cuando al parecer William y Rose vivieron un apasionado romance mientras Kate estaba embarazada del príncipe Louis. Fue hasta el año 2019 cuando se dio a conocer esta historia gracias a una periodista canadiense que la filtró. Desde entonces no han parado los rumores de que William se habría separado ya de Kate para vivir una relación con Rose. Por supuesto no hay nada confirmado pero la presencia de Rose en la coronación de Carlos III no hizo más que avivar más esta información. Posiblemente el tiempo nos de la respuesta.