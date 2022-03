Reglas que las celebridades deben seguir al encontrarse con un miembro de la realeza

Así como hay extrañas reglas de la realeza que Kate Middleton no debe romper, todas las celebridades —sin excepción— deben seguir el debido protocolo al momento de conocer a los royals. ¿Cuáles son y qué significan?

Protocolo que los famosos deben seguir al conocer a los royals

Aunque el sitio oficial de la realeza británica diga que "no hay códigos obligatorios para conocer a la reina o alguien de la familia real", nadie quiere causar una mala impresión frente a los royals.

Así que, de preferencia —y casi obligatoriamente—, se recomienda que las celebridades cumplan con estas reglas y el protocolo.

1) No es necesario hacer reverencia a todos, pero a la reina sí

Si se encuentran con el príncipe Carlos, Kate Middleton o William no es necesario hacer reverencia al saludarlos. Pero sí debe hacerse para dirigirse a la reina Isabel II.

2) No pueden hablar si alguien no inició la conversación

Por más que quieran decir un simple "hola", las celebridades no pueden iniciar la conversación si los royals no lo hacen primero.

3) Con un apretón de manos basta

Este punto va de la mano con el primer y segundo punto: está bien saludarlos con un simple apretón de manos, y al momento de hacerlo lo más probable es que los royals inicien la conversación —y entonces podrán proceder a hacerles una conversación corta y ligera.

4) Se recomiendan outfits discretos

Nada de colores chillantes —especialmente si están con Isabel II, pues ella es quien siempre lleva tonos brillantes para destacar. Y de preferencia sin escotes pronunciados, algo que Marilyn Monroe evadió por totalidad y por eso la reina hizo esta reacción.

5) No pueden sacar selfies ni dar autógrafos

Nada de fotos personales. Los royals tienen prohibido sacarse selfies tanto con civiles como con famosos (así es, nunca habrá #selfie de Kate con JLo). Y los autógrafos están prohibidos por el hecho de que cualquiera podría falsificar la firma.

6) Nunca pueden llegar tarde (o después de la reina) a un evento

Si los famosos están citados a un evento donde coincidirán con los royals, es mejor que lleguen a tiempo. Además está estipulado que la reina debe ser el último invitado en llegar (de hecho, Isabel II llegó cinco minutos antes que Meghan Markle el día de su boda).

7) Tampoco los pueden llamar por sus apodos

Aunque a la reina se le conozca tiernamente como Lilibet, definitivamente nadie puede dirigirse así con ella. Hay registro de que Beyoncé llamó "mi princesa" a Meghan el día que la conoció, pero esto no es demasiado usado entre royals.

8) Todos deben levantarse si la reina se levanta

Si alguna celeb corre con la suerte de cenar con la reina, deben levantarse de sus lugares si la monarca lo hace.

9) De preferencia, que no toquen a los royals

De nuevo, no hay "mucha importancia" si alguien roza el brazo de un royal, pero éstos no son muy dados a las muestras de cariño físico —eso incluye abrazos de bienvenida. Pero sí pueden iniciar un saludo con beso, y si es el caso, ¡suertudos!

10) Los invitados de las celebs deben guardar distancia mientras saludan a los royals

Si los famosos llevaron a su plus one, éste deberá esperar atrás del actor/actriz/artista mientras saludan a los royals. Tampoco tienen permitido saludarlos directamente si un royal no inicia el saludo.