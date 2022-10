Reina Victoria: la escandalosa y controvertida relación con su sirviente Abdul

Una de las historias más controvertidas de la realeza británica, es la de la reina Victoria y Abdul Karim, un sirviente que se convirtió en su asistente, y en uno de sus amigos más cercanos, a pesar de las críticas de la corte inglesa.

¿Quién es Abdul Karim?

Hafiz Mohammed Abdul Karim, mejor conocido como Abdul Karim, nació en 1863 en Lalitpur, India. Se convirtió en ayudante personal de la reina Victoria, y con el tiempo, logró ganar la confianza y afecto de la monarca.

Eran tan cercanos, que su relación se convirtió en una amenaza para la realeza de la época, y te contamos los detalles del por qué fue tan controvertida.

¿Cómo se conocieron la reina Victoria y Abdul?

De acuerdo con Shrabani Basu, autora del libro Victoria & Abdul: The True Story of the Queen’s Closest Confidan, la reina y Karim se conocieron en 1887, cuando ella viajó a la India y Karim y otro sirviente Indio, ayudaron en el banquete para los jefes de estado.

Cuatro años después de este evento, Abdul reemplazó a John Brown, el hombre que fue su asistente y que al mismo tiempo será su apoyo y consuelo tras la muerte de su amado esposo, el príncipe Alberto.

En sus diarios, la reina Victoria escribió sobre la primera impresión que Karim le dio cuando comenzó a trabajar para ella: “es alto y con un magnífico semblante serio".

Foto: Getty Images

¿Cómo se hicieron amigos?

Abdul Karim logró impresionar a Victoria con su talento para la cocina india, y la monarca estaba tan interesada en ssaber más sobre la cultura india, que le pidió que le enseñara urdu, también conocido como hindustaní.

"Estoy aprendiendo unas cuantas palabras de hindustaní para hablar con mis sirvientes. Es de gran interés para mí, tanto por el lenguaje como por la gente".

La reina también pidió que Abdul recibiera clases de inglés, para que así pudieran comunicarse mejor. Al poco de tiempo de que Abdul iniciara como sirviente personal de la reina, ella lo promocionó a Munshi, un puesto de alta jerarquía en la monarquía.

¿Qué es un Munshi?

Es un empleado contratado por el gobierno para cumplir la función de profesor. Solo los más estudiados lograban esta posición porque serían los encargados de enseñar a los nobles de alto rango, los idiomas extranjeros.

Con este puesto honorífico, Karim dejaba de ser un simple sirviente, y comenzó a ganar 12 libras, pero eso no fue todo, poco tiempo después, la reina lo promocionó a secretario altamente condecorado.

¿Por qué fue la relación de la reina Victoria y Abdul fue tan controvertida?

Basu le dijo a The Telegraph, que la reina quiso a Abdul como a un amigo, porque él la trataba como a una persona y no como a una reina:

"Él le hablaba como a un ser humano y no como a la reina. Todos los demás mantenían la distancia con ella, incluso sus propios hijos y este joven indio vino con inocencia. Le habló sobre la India, su familia y estaba allí para escucharla cuando se quejaba de su propia familia".

"Le tengo mucho cariño", escribió Victoria. "Es tan bueno y dulce y comprensivo... y es un gran consuelo para mí".

Esta amistad con la reina, le permitió a Abdul llevar una espada y lucir medallas en la Corte y traer a miembros de su familia desde la India a Inglaterra. Abdul también acompaña a Victoria durante sus viajes en Europa y recibía regalos personales por parte de la monarca.

Todas estas atenciones generaron un gran descontento. Según los historiadores, la familia de Victoria y el personal mostraban prejuicios raciales y sociales, que se agravaron con los celos a medida que Victoria se acercaba más a Karim.

De acuerdo con la historiadora Carolly Erickson en La vida privada de la reina Victoria: "poner a un indio de piel oscura muy cerca del nivel de los sirvientes blancos de la reina era casi intolerable, que comiese en la misma mesa que ellos, que participase en sus vidas cotidianas era visto como un ultraje".

La reina sabía de estos comentarios, y pensaba que solo eran celos: "la reina dice que es prejuicio racial y que estamos celosos del pobre Munshi".

Poco antes de su muerte, la reina dejó instrucciones de que Karim formara parte del cortejo fúnebre, así como conservar las propiedades que ella le obsequió; sin embargo, a Karim solo se le permitió estar en la procesión del funeral, pero se le pidió que regresara a la India, y se le quitaron los honores y las propiedades que la reina le había dado.