Rey Carlos III: cuándo será la coronación del nuevo monarca de Inglaterra

Carlos de Gales ocupó el trono tras la muerte de la reina Isabel, y el mundo está atento de ver a Inglaterra recibiendo a un nuevo monarca. Isabel II murió el 8 de septiembre a los 96 años, y su primogénito finalmente llevará el mando de la Firma —en medio de una nueva era para la monarquía británica.

¿Quién será el proximo rey de Inglaterra cuando muera Isabel II?

El hijo mayor de la reina asumió el trono al momento en que Isabel II murió y será conocido como Carlos III. Estas fueron las palabras para su fallecida madre.

getty

La muerte de mi adorada madre, su majestad la reina, es un momento de enorme tristeza para mí y para todos los miembros de la familia. Vivimos el duelo de la muerte de una soberana tan querida y madre tan amada. Sé que su pérdida se sentirá en todo el país y la Commonwealth, y por incontables personas alrededor del mundo. Durante este periodo de duelo y cambio, mi familia y yo siempre estaremos sostenidos por el conocimiento y afecto, respeto y amor en el que la reina vivió.

¿Cuando coronan a Carlos III?

De acuerdo con AP, lo primero que Carlos debe hacer para ascender al trono es reunirse con el Consejo de Adhesión (compuesto por funcionarios del Consejo Privado, ministros del gabinete, jueces y líderes de la Iglesia). Luego debe prestar juramento ante el Consejo Privado y le seguirá la proclamación pública del nuevo soberano.

Pero esto puede tomar más de medio año, como sucedió con Isabel II cuando la coronaron 16 meses después de su ascención al trono —y aunque se haya hecho reina a los 25 años, la ceremonia de coronación se hizo a sus 27—.

Carlos de niño en la coronación de su madre/ getty

La autora de Young Elizabeth: The Making of the Queen Kate Williams habló con People y aclaró: "la ceremonia de coronación usualmente toma al menos un año porque se ve como indecoroso llevar una a cabo inmediatamente después de la muerte de alguien. Es un largo periodo de luto".

¿Qué títulos recibirán Carlos y Camilla tras la muerte de la reina Isabel?

Varios títulos y rangos de la realeza cambiaron con la muerte de Isabel II. Carlos pasó de ser el príncipe de Gales al rey Carlos III, y su esposa Camilla Parker será reina consorte de Inglaterra. El título de reina consorte está reservado para "la monarca hembra", y los hombres que se casan con reinas NO se convierten en reyes.

José Miguel de Mayoralgo y Lodo, conde de los Acevedos, explicó a El País sobre los nombres de reinas consortes: "las mujeres casadas con reyes eran reconocidas como reinas consortes porque a fin de cuentas se encargaba de engendrar y llevar durante nueve meses al futuro rey".

Camilla de Cornualles y Carlos de Gales

En News24 explican que Camilla "no usará el título de reina de la misma manera que Isabel II, pero sí como la esposa del rey Carlos III".

Carlos le pasará su título de príncipe a su hijo mayor, el príncipe William (hasta que se haga la ceremonia oficial). Esto significa que será William de Gales, y como esposa de éste, Katr Middleton asumirá los títulos y será HRH princesa de Gales.