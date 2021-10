Rey de Tailandia pasa cuarentena rodeado de 20 concubinas

La pandemia de coronavirus trae al mundo de cabeza y una de las recomendaciones básicas ha sido, sin duda, el permanecer en casa encerrados y cumpliendo el distanciamiento social.

Pero para algunas personas existen formas de pasar el confinamiento… Tal es el caso del rey de Tailandia Maha Vajiralongkorn, más conocido por Rama X, quien está pasando el confinamiento fuera de su país, y se encuentra en el Grand Hotel Sonnenbichl, a los pies de los Alpes, en Alemania.

Pero el monarca de 67 años, que ascendió al trono en 2016, goza de ciertos privilegios porque, además de estar hospedado en este hotel cuatro estrellas, está acompañado ni más ni menos que un harén de 20 concubinas. Aunque no está aún confirmado, al parecer, también está acompañado de tres de sus cuatro esposas, además de un equipo de limpieza y seguridad.

El 1 de mayo de 2019, Maha Vajiralongkorn, sorprendió debido a su repentina boda tres días antes de su coronación con su consorte y guardaespaldas Suthida Tidjai, quien es su cuarta esposa.

Rey Maha Vajiralongkorn y su esposa Sineenat Wongvajirapakdi. (Foto: Palacio Real de Tailandia)

Según el tabloide alemán Bild, Rama X reservó el Grand Hotel Sonnenbichl en su totalidad (que consta de 99 habitaciones).

También se ha publicado que las autoridades alemanas dejaron pasar por alto las restricciones impuestas a la hostelería para permitir que el monarca tailandés se aloje con toda su corte este lugar.

Críticas

Como era de esperarse, el pueblo tailandés está indignado y sus habitantes han emprendido una campaña de desprestigio contra él en las redes sociales con el hashtag #paraquénecesitamosunrey, donde le acusan de no ser digno de la corona, y más en estos tiempos de pandemia de coronavirus, por abandonar a su país, que al día de hoy ha registrado cerca de 2 mil contagiados y 15 defunciones, y el gobierno ha decretado emergencia nacional.

Cabe destacar que en este país asiático, las críticas a la monarquía pueden costar hasta 15 años de cárcel.

A diferencia de su padre, el rey Adulyadej, quien no abandonó el reino en sus últimos 24 años de vida, Rama X no ha logrado la popularidad y el cariño en Tailandia, ya que no se involucra lo suficiente en la vida pública, además de que pasa mucho tiempo en Europa disfrutando de su fortuna y en su mansión de Baviera, Alemania.

¿De qué goza el rey en su cuarentena?

Rama X y su séquito, por supuesto no tienen ninguna carencia, ya que el Grand Hotel Sonnenbichl cuenta con la suite Rey Ludwig y varias habitaciones deluxe y superior, además de tres restaurantes, una inmensa terraza con vistas a la montaña, gimnasio, sauna, piscina interior climatizada. ¡A cuerpo de rey, literal!

Por: Redacción Vanidades